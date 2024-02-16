Владимир Путин в Нижнем Тагиле, капремонт театра, итог по яйцам и победа наших

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15 февраля 2024 года глава РФ Владимир Путин побывал с визитом в Нижнем Тагиле. Корреспонденты TagilCity.ru внимательно следили за передвижением президента и собрали в один большой сюжет подробности о том, как приехал Путин, как прошла его встреча на УВЗ, что там обсуждали и о том, как президент оценил школу №32.
В «Новом молодежном театре» завершены основные этапы капитального ремонта. В планах еще много нововведений, касающихся сцены, но уже сейчас оценить качество работ и новый визуальный стиль учреждения, удалось журналистам TagilCity.ru. О том, чем занимался коллектив во время своего отсутствия в родном театре, читайте по ссылке.
Солдаты российской армии обуются в китайские ботинки. Военные получили от таможни неожиданный подарок в виде почти 100 пар новой обуви, которая была конфискована у предпринимателя. Мужчина не задекларировал часть груза при ввозе его из Китая, и на него составили протокол, а позже по решению суда изъяли груз. Предприниматель перевозил обувь. Конфискованный товар передали военнослужащим.
За последний год выросли цены на куриные яйца. Кроме того, подорожала курица целиком. Также рост стоимости отмечен у яблок, молока, а также сахара и рыбы. В целом подорожали необходимые продуктовые товары, такие как чай, мясо, хлеб, пшено и многие другие необходимые продуктовые товары.
Тагильские лыжники выиграли Всероссийскую спартакиаду по прыжками с трамплина. В соревнованиях участвовало 10 команд, 8 из которых боролись за медали. Сначала тагильчане метили на третье место, но по итогу взяли золото, обойдя при этом и московских гостей. Прошел турнир на горе Долгая.