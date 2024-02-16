Владимир Путин в Нижнем Тагиле, капремонт театра, итог по яйцам и победа наших

15 февраля 2024 года глава РФ Владимир Путин побывал с визитом в Нижнем Тагиле. Корреспонденты TagilCity.ru внимательно следили за передвижением президента и собрали в один большой сюжет подробности о том, как приехал Путин, как прошла его встреча на УВЗ, что там обсуждали и о том, как президент оценил школу №32.