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10-метровая Жар-птица будет сожжена на Масленицу в Арамиле

Необычное чучело сожгут в Арамиле во время Масленицы

21 февраля 2024, 11:32
Фото: «Парк Сказов»

10-метровая Жар-птица будет сожжена на Масленицу в Арамиле

В Арамиле будет сожжено чучело 10-метровой Жар-птицы во время празднования Масленицы в «Парке Сказов» 17 марта 2024 года.

По словам организаторов мероприятия, в «Парке Сказов» на протяжении четырех лет во время Масленицы устраивают сожжение необычного чучела вместо традиционного.

Так, в предыдущие годы для сожжения выбирали чучело Змея Горыныча, чучело в медицинской маске, а также других разных персонажей из народных сказок, рассказали в пресс-службе организации.

Организаторы также отметили, что Жар-птицу выбрали как символ завершения прежнего жизненного этапа, после которого начинается новый.

Напомним, в Екатеринбурге масленичные гуляния пройдут в парках «Уралмаш», Основинском и имени Маяковского.

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#Общество#Свободное время#Праздник#Парк#Мероприятие#Арамиль#Сожжение#Масленица#Гуляния#Символ#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
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