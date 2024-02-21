Необычное чучело сожгут в Арамиле во время Масленицы

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
По словам организаторов мероприятия, в «Парке Сказов» на протяжении четырех лет во время Масленицы устраивают сожжение необычного чучела вместо традиционного.
Так, в предыдущие годы для сожжения выбирали чучело Змея Горыныча, чучело в медицинской маске, а также других разных персонажей из народных сказок, рассказали в пресс-службе организации.
Организаторы также отметили, что Жар-птицу выбрали как символ завершения прежнего жизненного этапа, после которого начинается новый.
Напомним, в Екатеринбурге масленичные гуляния пройдут в парках «Уралмаш», Основинском и имени Маяковского.