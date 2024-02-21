Жители Екатеринбурга могут поучаствовать в 18-й «Ночи музеев»

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Для включения площадки в программу мероприятия, нужно заполнить спецанкету до 15 мая. Площадками могут стать галереи, библиотеки и другие помещения.
На этот раз «Ночь музеев» освящена Году семьи в России и трем юбилеям: 90 лет региона, 225 лет со дня рождения поэта А. С. Пушкина и 145 лет — Павла Бажова.
Активности разделят на детские (которые пройдут днем) и взрослые (которые начнутся вечером и закончатся ночью). Дата «Ночь музеев» будет озвучена позже, сообщили в администрации.
Подобная встреча состоится в столице Урала в 18 раз. В прошлый раз в нем было задействовано 140 учреждений культуры. 150 тысяч человек решили поучаствовать в этих активностях.
Ранее сообщалось, что тагильчане могут создать куклы своими руками. Их можно соорудить в любой техники и из любых материалов. Лучшие работы будут представлены на выставке.