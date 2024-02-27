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Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Житель Екатеринбурга уговорил незнакомку поцеловать его в губы

Екатеринбуржец добился поцелуя в губы от незнакомки

27 февраля 2024, 07:26
Фото: zhuk_video / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

Житель Екатеринбурга уговорил незнакомку поцеловать его в губы

Житель Екатеринбурга добился того, что его поцелует в губы незнакомая девушка. Блогер снял на видео, как уговаривает ее.

Сперва Михаил уговорил девушку на то, что он поцелует ее в щеку. После он вручил ей цветок, пишет Е1.

Затем он сказал, что его тоже можно поцеловать в щеку. Девушка согласилась и рассмеялась. После этого Михаил вытянул губы «бантиком» и девушка поцеловала его в губы. Затем они посмеялись вместе и поцеловались еще два раза. В конце молодые люди пожали друг другу руки.

Ранее сообщалось, что архитектор из Екатеринбурга сражалась за парня на телевидение. На ТВ она показала, какие свидания умеет организовывать.

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#Общество#Свободное время#Девушка#Блогер#Парень#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Поцелуй
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