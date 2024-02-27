Екатеринбуржец добился поцелуя в губы от незнакомки

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Сперва Михаил уговорил девушку на то, что он поцелует ее в щеку. После он вручил ей цветок, пишет Е1.
Затем он сказал, что его тоже можно поцеловать в щеку. Девушка согласилась и рассмеялась. После этого Михаил вытянул губы «бантиком» и девушка поцеловала его в губы. Затем они посмеялись вместе и поцеловались еще два раза. В конце молодые люди пожали друг другу руки.
Ранее сообщалось, что архитектор из Екатеринбурга сражалась за парня на телевидение. На ТВ она показала, какие свидания умеет организовывать.