Екатеринбуржец добился поцелуя в губы от незнакомки

Затем он сказал, что его тоже можно поцеловать в щеку. Девушка согласилась и рассмеялась. После этого Михаил вытянул губы «бантиком» и девушка поцеловала его в губы. Затем они посмеялись вместе и поцеловались еще два раза. В конце молодые люди пожали друг другу руки.