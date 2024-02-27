Новые перевозчики, запредельный сероводород, повестки мигрантам и турнир в память СВО

В Нижнем Тагиле городская администрация ищет новых перевозчиков. Контракты с действующими завершаются в июне, после этого срока договоры будут подписываться на несколько иных условиях, чем сейчас. Платить перевозчикам мэрия будет за километраж и при этом вести строгий учет. Кроме того, в этом году на всех городских маршрутах начнет действовать система безналичного расчета, пообещали в администрации.