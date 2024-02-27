Новые перевозчики, запредельный сероводород, повестки мигрантам и турнир в память СВО

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Published Сегодня, 17:55
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В Нижнем Тагиле городская администрация ищет новых перевозчиков. Контракты с действующими завершаются в июне, после этого срока договоры будут подписываться на несколько иных условиях, чем сейчас. Платить перевозчикам мэрия будет за километраж и при этом вести строгий учет. Кроме того, в этом году на всех городских маршрутах начнет действовать система безналичного расчета, пообещали в администрации.
Несколько дней в Нижнем Тагиле наблюдались неблагоприятные метеорологические условия. Экологическая обстановка в городе также была непростой из-за практически полного отсутствия ветра. В частности, из-под «контроля» полностью вышел сероводород: его превышение было зафиксировано как минимум 20 раз в разных районах города. 25 февраля концентрация вредного вещества на Тагилстрое поднялась до 10 ПДК. Экологи всерьез обеспокоены: ведь это вещество крайне пагубно для здоровья. Его длительное вдыхание способно вызвать одышку, слабость, учащенное сердцебиение и рвоту.
В Нижнем Тагиле во вторую годовщину начала СВО, 24 февраля, прошел турнир по силовым видам спорта под названием «Тагильская броня». Организаторы соревнований, ветеранские организации города, решили посвятить их памяти погибших воинов специальной военной операции. В день соревнований в ФОК «Президентский» весь день работала полевая кухня и организованная волонтерами выставка.
В Свердловской области силовики продолжают рейды по местам обитания мигрантов-уклонистов. Речь идет о мужчинах призывного возраста, которые успели получить российское гражданство, но «забыли» встать на воинский учет. Во время рейда удалось обнаружить 11 уклонистов, которым были вручены повестки. Еще 10 человек не смогли предъявить документы, подтверждающие их право находиться в России. Их дальнейшую судьбу решит миграционная служба.
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Сбербанк за нарушение закона «О рекламе». Проверка установила, что финансовая организация привлекала клиентов заманчиво низкими процентами. Однако важные условия, при которых можно было получить заветные 12% дохода, были указаны на рекламном баннере мелким шрифтом. В итоге потребители были введены в заблуждение.