Работа Telegram восстановлена

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Сейчас проводятся совместные с Роскомнадзором мероприятия для установления причин технических неполадок. Отмечается, что сбой в был зафиксирован и в других странах — США, Германии, Великобритании и многих других.
Среди россиян больше всего сообщений о неполадках поступило от москвичей, петербуржцев и свердловчан. Некоторые граждане сообщали, что мессенджер вовсе не работает. У кого-то были небольшие неполадки в приложении, а часть людей не могли получить сообщения через Telegram.
Кроме того, несколько часов плохо работали Viber, Whats App, «Вконтакте». Были и неполадки с мобильной связью.
Напомним, что сбой наблюдался с обеденного времени по московскому времени.