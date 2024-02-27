Работа Telegram восстановлена

Среди россиян больше всего сообщений о неполадках поступило от москвичей, петербуржцев и свердловчан. Некоторые граждане сообщали, что мессенджер вовсе не работает. У кого-то были небольшие неполадки в приложении, а часть людей не могли получить сообщения через Telegram.