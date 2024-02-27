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Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Минцифры сообщило о восстановлении работы Telegram

Работа Telegram восстановлена

27 февраля 2024, 11:53
Фото: 1MI

Минцифры сообщило о восстановлении работы Telegram

Работа мессенджера Telegram и других сервисов восстановлена, сообщили в Минцифры.

Сейчас проводятся совместные с Роскомнадзором мероприятия для установления причин технических неполадок. Отмечается, что сбой в был зафиксирован и в других странах — США, Германии, Великобритании и многих других.

Среди россиян больше всего сообщений о неполадках поступило от москвичей, петербуржцев и свердловчан. Некоторые граждане сообщали, что мессенджер вовсе не работает. У кого-то были небольшие неполадки в приложении, а часть людей не могли получить сообщения через Telegram.

Кроме того, несколько часов плохо работали Viber, Whats App, «Вконтакте». Были и неполадки с мобильной связью.

Напомним, что сбой наблюдался с обеденного времени по московскому времени.

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#Общество#Москва#США#Санкт-Петербург#Роскомнадзор#Сбой#Telegram#Великобритания#Екатеринбург#Минцифры#Дарья Сорокина#Технические неполадки#Технический сбой
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