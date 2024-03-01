Запах от выбросов в Нижнем Тагиле, соцвыплаты, автобусы и секс-скандал в колледже

Педагогу из Нижнего Тагила Павлу Щербине было отказано в должности преподавателя истории в педколледже Екатеринбурга из-за ведения секс-блога. В учебном заведении он проработал всего две недели, после чего директор попросила его с вещами на выход. Однако мужчина не сдается и намерен добиваться восстановления в должности.