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Published Сегодня, 17:46

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Updated Сегодня, 17:48

Запах от выбросов в Нижнем Тагиле, соцвыплаты, автобусы и секс-скандал в колледже

Запах от выбросов в Нижнем Тагиле, соцвыплаты, автобусы и секс-скандал в колледже

1 марта 2024, 17:46
Фото: 1MI
В районе ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле опять зафиксированы выбросы. 14 семей смогут улучшить жилищные условия. Жители города наслаждаются комфортом и быстротой новых автобусов, но бунтуют против карьера на Линевке. А еще пикантный скандал в колледже Екатеринбурга с участием педагога-тагильчанина.

Практически весь февраль жители Нижнего Тагила задыхались из-за вредных выбросов. С наступление весны ситуация не поменялась: очередные ядовитые облака были замечены 1 марта над ЕВРАЗ НТМК. Некоторые горожане начинают задумываться о переезде.

«Неба не видно»: жители Нижнего Тагила пожаловались на дым и запах из-за выбросов
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В Нижнем Тагиле в первый весенний день сразу 14 семей получили социальные сертификаты, которые позволят оплатить часть стоимости квартиры, дома при строительстве или покупке, а также погасить ипотечный кредит. Некоторые семьи ждали своей очереди более пяти лет.

14 семей из Нижнего Тагила получили социальную выплату на улучшение жилищных условий
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В Нижнем Тагиле на городские автобусные маршруты вышли новенькие «СИМАЗы». Горожане не нарадуются: автобусы уютные, задержек стало меньше. Водители тоже довольны — ведь многие ушли в подразделение «Тагильского трамвая» на «белую» зарплату от частников, где заработок не был гарантирован.

Позитивные водители и довольные пассажиры: новые автобусы стали ездить в Нижнем Тагиле
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Общественники в Нижнем Тагиле объявили сбор подписей против строительства карьера на Линевке и Анатольской. Люди возмущены выработкой лесопарковой зоны в экологически неблагополучном Нижнем Тагиле и готовы защищать интересы горожан и матушки-природы до последнего.

Начался сбор подписей против карьера на Леневке и Анатольской под Тагилом
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Педагогу из Нижнего Тагила Павлу Щербине было отказано в должности преподавателя истории в педколледже Екатеринбурга из-за ведения секс-блога. В учебном заведении он проработал всего две недели, после чего директор попросила его с вещами на выход. Однако мужчина не сдается и намерен добиваться восстановления в должности.

Преподаватель из Нижнего Тагила остался без работы из-за его секс-блога
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