Запах от выбросов в Нижнем Тагиле, соцвыплаты, автобусы и секс-скандал в колледже

Posted Сегодня, 17:46
Published Сегодня, 17:46
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
Практически весь февраль жители Нижнего Тагила задыхались из-за вредных выбросов. С наступление весны ситуация не поменялась: очередные ядовитые облака были замечены 1 марта над ЕВРАЗ НТМК. Некоторые горожане начинают задумываться о переезде.
В Нижнем Тагиле в первый весенний день сразу 14 семей получили социальные сертификаты, которые позволят оплатить часть стоимости квартиры, дома при строительстве или покупке, а также погасить ипотечный кредит. Некоторые семьи ждали своей очереди более пяти лет.
В Нижнем Тагиле на городские автобусные маршруты вышли новенькие «СИМАЗы». Горожане не нарадуются: автобусы уютные, задержек стало меньше. Водители тоже довольны — ведь многие ушли в подразделение «Тагильского трамвая» на «белую» зарплату от частников, где заработок не был гарантирован.
Общественники в Нижнем Тагиле объявили сбор подписей против строительства карьера на Линевке и Анатольской. Люди возмущены выработкой лесопарковой зоны в экологически неблагополучном Нижнем Тагиле и готовы защищать интересы горожан и матушки-природы до последнего.
Педагогу из Нижнего Тагила Павлу Щербине было отказано в должности преподавателя истории в педколледже Екатеринбурга из-за ведения секс-блога. В учебном заведении он проработал всего две недели, после чего директор попросила его с вещами на выход. Однако мужчина не сдается и намерен добиваться восстановления в должности.