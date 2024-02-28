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Published Сегодня, 17:57

Modified Сегодня, 17:59

Updated Сегодня, 17:59

Новые СИМАЗы, день рождения раз в четыре года, таджикский мачо и опасный сероводород

Новые СИМАЗы, день рождения раз в четыре года, таджикский мачо и опасный сероводород

28 февраля 2024, 17:57
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле появились новые автобусы. Тагильчане, родившиеся 29 февраля, получают удовольствие от реакции людей на необычную дату в паспорте. Сероводород атакует, зато начала работать старейшая в городе поликлиника. В Среднеуральске таджик окрутил россиянку через «Госуслуги». Об этом — в итогах.

В Нижнем Тагиле с 1 марта на линию выйдут 20 новеньких «СИМАЗов». Автобусы, которые находятся на балансе нового подразделения «Тагильского трамвая», будут курсировать по уже привычным для горожан маршрутам. Люди изменениям рады: говорят, что добираться до удаленных районов станет намного легче. И, конечно же, теперь пассажиры точно знают, куда обращаться с вопросами, связанными с работой городского транспорта.

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2024 год — високосный, а значит февраль будет на один день длиннее. Журналист TagilCity побеседовал с людьми, которые родились в необычную дату, и узнали, как они относятся к тому, что «к сожалению, день рождения только… раз в четыре года». Некоторые тагильчане такой изюминке рады, другие — нет, а остальных забавляет реакция окружающих.

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Ситуация с концентрацией сероводорода в Нижнем Тагиле все больше беспокоит экологов и жителей. Дни НМУ (предупреждение действовало до 20:00 27 февраля) не прошли даром, и ядовитое облако все еще висит над городом. В ночь на 26 февраля ситуация была особенно тревожной: замеры в одном из районов города выявили в 4 часа утра превышение ПДК в 9,6 раза. Днем концентрация вредного вещества начала снижаться. Тагильчане продолжают жаловаться на ухудшение самочувствия: головные боли, одышку и слабость.

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Жительница Среднеуральска, решив зайти на «Госуслуги», испытала настоящий шок. Ведь именно на цифровом портале она узнала о том, что уже несколько месяцев состоит в браке — с 14 сентября 2023 года. Женщина напрягла память и вспомнила, что именно в этот день она потеряла сумку с документами. Ее нашел житель Таджикистана, который решил воспользоваться свалившейся с неба возможностью. Но замысел был раскрыт, и фиктивный брак расторгли в суде.

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В Нижнем Тагиле завершился ремонт в старейшем учреждении здравоохранения города. Демидовская поликлиника теперь будет встречать пациентов новыми коммуникациями, мебелью, техникой. Когда-то находившееся в полуаварийном состоянии здание полностью преобразилось и ждет посетителей.

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