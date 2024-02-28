Новые СИМАЗы, день рождения раз в четыре года, таджикский мачо и опасный сероводород

Жительница Среднеуральска, решив зайти на «Госуслуги», испытала настоящий шок. Ведь именно на цифровом портале она узнала о том, что уже несколько месяцев состоит в браке — с 14 сентября 2023 года. Женщина напрягла память и вспомнила, что именно в этот день она потеряла сумку с документами. Ее нашел житель Таджикистана, который решил воспользоваться свалившейся с неба возможностью. Но замысел был раскрыт, и фиктивный брак расторгли в суде.