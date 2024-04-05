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Ветеран из Каменска-Уральского отметила 102-летие

Ветеран из Каменска-Уральского отметила 102-летие

5 апреля 2024, 08:44
Фото: Администрация Каменска-Уральского
В Каменске-Уральском ветеран войны отпраздновала 102-й день рождения.

Это ветеран труда Тамара Возчикова. В годы ВОВ она была зенитчицей на Калининском фронте, сообщили в мэрии Каменска-Уральского.

Тамара Возчикова имеет орден войны второй степени, медали Жукова, «Ветеран труда», а также она награждена другими наградами.

Родилась она в селе Никитино. 38 лет она трудилась на КУМЗе. По окончании военных действий Тамара Ивановна продолжила трудиться на заводе. С будущим мужем они познакомились, когда он был тяжело ранен.

В итоге супруг умер рано, в 35 лет, он был серьезно ранен на войне четыре раза. В результате Валентина осталась c тремя маленькими детьми. Их она сумела воспитать достойно.

Я желаю, чтобы у всех вас было здоровье и чтобы никогда в вашей жизни не было войны! — сказала Тамара Возчикова.

Ранее ветеран УВЗ в Нижнем Тагиле отметила 100-летний юбилей.

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#Общество#Каменск-Уральский#Великая отечественная война#Ветеран#Война#Награды#Ветеран труда#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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