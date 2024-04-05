Ветеран из Каменска-Уральского отметила 102-летие

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:46
Это ветеран труда Тамара Возчикова. В годы ВОВ она была зенитчицей на Калининском фронте, сообщили в мэрии Каменска-Уральского.
Тамара Возчикова имеет орден войны второй степени, медали Жукова, «Ветеран труда», а также она награждена другими наградами.
Родилась она в селе Никитино. 38 лет она трудилась на КУМЗе. По окончании военных действий Тамара Ивановна продолжила трудиться на заводе. С будущим мужем они познакомились, когда он был тяжело ранен.
В итоге супруг умер рано, в 35 лет, он был серьезно ранен на войне четыре раза. В результате Валентина осталась c тремя маленькими детьми. Их она сумела воспитать достойно.
Я желаю, чтобы у всех вас было здоровье и чтобы никогда в вашей жизни не было войны! — сказала Тамара Возчикова.
Ранее ветеран УВЗ в Нижнем Тагиле отметила 100-летний юбилей.