В ГИБДД рассказали подробности аварии с десантником Тетериным

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Дело в том, что водитель мотоцикла нарушил ПДД — он ехал по автобусной полосе, пишет Ура.ру.
В аварии никто не пострадал. По информации источника, за рулем Lexus находился именно Тетерин. Но, уезжая с места ЧП, офицер пересел на сидение в качестве пассажира. По некоторым данным, за рулем была его жена. Мотоциклисту 34 года. По словам Тетерина, байкер гнался с превышающей скоростью.
А на днях Тетерина признали виновным во взяточничестве. Однако тюрьмы он избежал, так как изъявил желание поучаствовать в СВО.