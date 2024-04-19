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В ГИБДД рассказали подробности аварии с десантником Тетериным

В ГИБДД рассказали подробности аварии с десантником Тетериным

19 апреля 2024, 12:44
Фото: 1MI
Стали известны детали ДТП с десантником Тетериным. Был составлен протокол на мотоциклиста. Он столкнулся с машиной главы регионального отделения Союза десантников Евгением Тетериным.

Дело в том, что водитель мотоцикла нарушил ПДД — он ехал по автобусной полосе, пишет Ура.ру.

В аварии никто не пострадал. По информации источника, за рулем Lexus находился именно Тетерин. Но, уезжая с места ЧП, офицер пересел на сидение в качестве пассажира. По некоторым данным, за рулем была его жена. Мотоциклисту 34 года. По словам Тетерина, байкер гнался с превышающей скоростью.

А на днях Тетерина признали виновным во взяточничестве. Однако тюрьмы он избежал, так как изъявил желание поучаствовать в СВО.

Главный свердловский десантник пошел на СВО и избежал тюрьмы
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#Дарья Сорокина#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Протокол#ПДД#Скорость#Байкер#Мотоцикл#Взяточничество#Lexus#18+#Екатеринбург#Авария#СВО
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