В ГИБДД рассказали подробности аварии с десантником Тетериным

В аварии никто не пострадал. По информации источника, за рулем Lexus находился именно Тетерин. Но, уезжая с места ЧП, офицер пересел на сидение в качестве пассажира. По некоторым данным, за рулем была его жена. Мотоциклисту 34 года. По словам Тетерина, байкер гнался с превышающей скоростью.