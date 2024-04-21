tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:58

Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 11:00

Updated Сегодня, 11:00

Силовики нагрянули на встречу снятой с выборов Дунцовой в Екатеринбурге

Силовики нагрянули на встречу снятой с выборов Дунцовой в Екатеринбурге

21 апреля 2024, 10:58
Фото: Telegram-канал Екатерины Дунцовой
В Екатеринбурге силовики нагрянули на встречу Екатерины Дунцовой, которая не была допущена до выборов президента РФ в 2024 году, с единомышленниками.

Об этом сказано в telegram-канале партии «Рассвет». Очевидцы рассказали, что стражи порядка пришли туда якобы из-за одного человека, которого подозревают в причастности к экстремизму.

Фото: Telegram-канал Екатерины Дунцовой

Сама Екатерина Дунцова рассказала, что сперва у гостей проверили документы. Полицейские сказали, что это необходимо для «проверки на причастность к экстремизму». После этого сотрудники полиции стали выводить собравшихся и зала.

Напомним, что ранее в Екатеринбурге силовики ворвались в «элитный салон» для политиков и бизнесменов нагрянули силовики.

Скрывал лицо под капюшоном: в Екатеринбурге силовики задержали опытного мефедронщика
Узнать подробнее
Читайте также:
Силовики Екатеринбурга нагрянули в цыганский табор после драки со стрельбойТрое мужчин задержаны по подозрению в экстремизме в Нижней Туре
#Дарья Сорокина#Происшествия#Свердловская область#Президент#Полицейские#Документы#Партия#Экстремизм#Очевидцы#Силовики#18+#Екатеринбург
Подпишитесь
Шаровидные деревья и памятник: тагильчане хотят благоустроить сквер Строителей
17 апреля, 05:04
Нужно 282,2 млн: свыше 5600 окон нужно заменить в школах и садиках Нижнего Тагила
17 апреля, 07:31
«Матерятся как сапожники»: тагильчанка пожаловалась на спортсменов за ГДДЮТ
18 апреля, 04:22
Закрытый детский сад на Вагонке откроют к новому учебному году
18 апреля, 03:48
«Как в лотерею играешь»: вторую неделю подряд дорожает бензин в Свердловской области
18 апреля, 13:13
Яйца снова начали дорожать к Пасхе в Свердловской области
18 апреля, 11:59
"