Силовики нагрянули на встречу снятой с выборов Дунцовой в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Об этом сказано в telegram-канале партии «Рассвет». Очевидцы рассказали, что стражи порядка пришли туда якобы из-за одного человека, которого подозревают в причастности к экстремизму.
Сама Екатерина Дунцова рассказала, что сперва у гостей проверили документы. Полицейские сказали, что это необходимо для «проверки на причастность к экстремизму». После этого сотрудники полиции стали выводить собравшихся и зала.
Напомним, что ранее в Екатеринбурге силовики ворвались в «элитный салон» для политиков и бизнесменов нагрянули силовики.