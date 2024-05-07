Работы лучших скульпторов появятся в сквере в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Конкурс посвящен Дню города. Темой в этом году стала литературная деятельность Булата Окуджавы. 9 мая будет праздноваться его 100-летие, сообщили в мэрии.
На мероприятии присутствовали девять творцов из Нижнего Тагила, а также других городов, и из Казахстана. Художники презентовали 15 эскизов.
Из них были выбраны пять лучших работ. В качестве лидеров членами жюри были выбраны скульпторы Александр Иванов и Александр Брусницын, Марат Габдрахманов и Юрий Заикин.
Отмечается, что различные общественные пространства уже украшают множество работ скульпторов-участников конкурса прошлых лет.
Ранее у Драмтеатра в Екатеринбурге появилась скульптура, посвященная зрителям.