Работы лучших скульпторов появятся в сквере в Нижнем Тагиле

Лучших скульпторов выбрали в Нижнем Тагиле

Работы участников симпозиума скульптуры расположатся в одном из скверов в Нижнем Тагиле. Конкурс состоялся в городе уже не в первый раз. На нем выбрали работы лучших скульпторов.

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