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Лучших скульпторов выбрали в Нижнем Тагиле

Работы лучших скульпторов появятся в сквере в Нижнем Тагиле

7 мая 2024, 13:12
Фото: 1MI

Лучших скульпторов выбрали в Нижнем Тагиле

Работы участников симпозиума скульптуры расположатся в одном из скверов в Нижнем Тагиле. Конкурс состоялся в городе уже не в первый раз. На нем выбрали работы лучших скульпторов.

Конкурс посвящен Дню города. Темой в этом году стала литературная деятельность Булата Окуджавы. 9 мая будет праздноваться его 100-летие, сообщили в мэрии.

На мероприятии присутствовали девять творцов из Нижнего Тагила, а также других городов, и из Казахстана. Художники презентовали 15 эскизов.

Из них были выбраны пять лучших работ. В качестве лидеров членами жюри были выбраны скульпторы Александр Иванов и Александр Брусницын, Марат Габдрахманов и Юрий Заикин.

Отмечается, что различные общественные пространства уже украшают множество работ скульпторов-участников конкурса прошлых лет.

Ранее у Драмтеатра в Екатеринбурге появилась скульптура, посвященная зрителям.

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