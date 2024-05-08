В Екатеринбурге маршрут автобуса сократят в связи с Днем Победы

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Рейсы укоротят в период с полудня до 14:00. В это время автобус поедет только до остановки «Поселок Садовый», рассказали в мэрии. Причина изменений — концерт в честь 9 мая и его репетиция.
В 12:00 в ЦК «Садовый» пройдет шоу в честь 9 мая. Горожан приглашают возложить цветы к мемориалу погибшим в военные годы. Потом запланирован концерт.
Ранее сообщалось, как изменится движение городского транспорта в Нижнем Тагиле 9 Мая.