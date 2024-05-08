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В Екатеринбурге маршрут автобуса сократят в связи с Днем Победы

В Екатеринбурге маршрут автобуса сократят в связи с Днем Победы

8 мая 2024, 09:10
Фото: tagilcity.ru
В Екатеринбурге 8 мая будет изменен маршрут автобуса №96, который движется от площади Первой Пятилетки до Центра культуры в Садовом поселке.

Рейсы укоротят в период с полудня до 14:00. В это время автобус поедет только до остановки «Поселок Садовый», рассказали в мэрии. Причина изменений — концерт в честь 9 мая и его репетиция.

В 12:00 в ЦК «Садовый» пройдет шоу в честь 9 мая. Горожан приглашают возложить цветы к мемориалу погибшим в военные годы. Потом запланирован концерт.

Ранее сообщалось, как изменится движение городского транспорта в Нижнем Тагиле 9 Мая.

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#Дарья Сорокина#Транспорт#Свердловская область#Праздник#Автобус#Концерт#День Победы#Мероприятие#Мемориал#Маршрут#Погибшие#Общественный транспорт#Екатеринбург#Центр культуры
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