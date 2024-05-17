Трудолюбивые подростки, воспитатель года, умные школьники из Тагила, коты и клубничка

Тагильские подростки этим летом не собираются отдыхать на школьных каникулах, а хотят поработать: 850 человек уже записались в трудовые отряды мэра. Заявлений же подано почти в два раза больше, рассказали в городской администрации. Трудиться несовершеннолетние будут по 4 часа в день, а получат за три недели работы около 11 тысяч рублей.