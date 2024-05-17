Трудолюбивые подростки, воспитатель года, умные школьники из Тагила, коты и клубничка

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
Тагильские подростки этим летом не собираются отдыхать на школьных каникулах, а хотят поработать: 850 человек уже записались в трудовые отряды мэра. Заявлений же подано почти в два раза больше, рассказали в городской администрации. Трудиться несовершеннолетние будут по 4 часа в день, а получат за три недели работы около 11 тысяч рублей.
Многие садоводы Нижнего Тагила сажают клубнику, чтобы иметь возможность полакомиться собственными красными ягодками и угостить ими друзей. Однако на Среднем Урале дачникам приходится особенно тщательно подходить к выбору сортов: выбирать нужно морозостойкие, ранне- и среднеспелые, а также те, которые не боятся обильных осадков и влажной почвы.
Педагог тагильского объединения детских садов «Солнышко» будет представлять Свердловскую область на российском конкурсе «Воспитатель года». Марина Корнилова достойно выступила на областном этапе. Участие в конкурсе столь высокого уровня она называет настоящим вызовом и уверена, что он вдохновит ее на новые идеи.
В топ-10 команд России в «Что? Где? Когда?» вошли ребята из тагильской гимназии № 18. В грандиозной битве самых умных и эрудированных участвовали более 70 команд со всей России. Тагильчане в итоге заняли девятое место.
В последние годы тагильчане нередко заводят породистых котов и кошек. Однако ужиться с питомцем «королевский кровей» получается далеко не у всех. В результате сайты объявлений пестрят предложениями отдать кота в хорошие руки — и это в лучшем случае. Иногда породистых, но непокладистых животных просто выкидывают на улицу.