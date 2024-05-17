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Трудолюбивые подростки, воспитатель года, умные школьники из Тагила, коты и клубничка

Трудолюбивые подростки, воспитатель года, умные школьники из Тагила, коты и клубничка

17 мая 2024, 16:59
Фото: Изображение Midjourney
В Тагиле этим летом трудоустроят 850 подростков. Тагильский педагог может стать «Воспитателем года» в РФ, а команда школьников вошла в топ-10 в стране в «Что? Где? Когда?». TagilCity.ru выяснил, почему тагильчане расстаются с породистыми котами, и какую предпочитают сажать клубнику. Итоги за 17 мая.

Тагильские подростки этим летом не собираются отдыхать на школьных каникулах, а хотят поработать: 850 человек уже записались в трудовые отряды мэра. Заявлений же подано почти в два раза больше, рассказали в городской администрации. Трудиться несовершеннолетние будут по 4 часа в день, а получат за три недели работы около 11 тысяч рублей.

Желающих работать больше: 850 подростков трудоустроят летом в Нижнем Тагиле
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Многие садоводы Нижнего Тагила сажают клубнику, чтобы иметь возможность полакомиться собственными красными ягодками и угостить ими друзей. Однако на Среднем Урале дачникам приходится особенно тщательно подходить к выбору сортов: выбирать нужно морозостойкие, ранне- и среднеспелые, а также те, которые не боятся обильных осадков и влажной почвы.

Купчиха и Стограммовка: какие сорта клубники сажают продвинутые садоводы в Тагиле
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Педагог тагильского объединения детских садов «Солнышко» будет представлять Свердловскую область на российском конкурсе «Воспитатель года». Марина Корнилова достойно выступила на областном этапе. Участие в конкурсе столь высокого уровня она называет настоящим вызовом и уверена, что он вдохновит ее на новые идеи.

Педагог из Нижнего Тагила поборется за звание «Воспитателя года» в России
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В топ-10 команд России в «Что? Где? Когда?» вошли ребята из тагильской гимназии № 18. В грандиозной битве самых умных и эрудированных участвовали более 70 команд со всей России. Тагильчане в итоге заняли девятое место.

Школьники из Нижнего Тагила оказались в числе лучших команд «Что? Где? Когда?»
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В последние годы тагильчане нередко заводят породистых котов и кошек. Однако ужиться с питомцем «королевский кровей» получается далеко не у всех. В результате сайты объявлений пестрят предложениями отдать кота в хорошие руки — и это в лучшем случае. Иногда породистых, но непокладистых животных просто выкидывают на улицу.

Породистая кошка за копейки: почему тагильчане отдают питомцев «королевских кровей»
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