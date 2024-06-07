СДЭК восстановил прием посылок от крупных клиентов в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Юрлица снова смогут отправлять товары через данный сервис. Он предоставляет множество услуг: примерку заказа в ПВЗ, заказ курьерской доставки, отслеживание посылки онлайн и другие.
По словам представителей крупных торговых компаний и интернет-магазинов, отгрузки товаров возобновлены. Скоро магазины вернутся к прежним объемам в заказах и покупатели снова смогут получать посылки СДЭК, рассказали в пресс-службе сервиса.
Напомним, в мае 2024 года в работе сервиса СДЭК произошел технический сбой, из-за которого клиенты не могли отслеживать свои посылки.