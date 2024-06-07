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Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

СДЭК восстановил прием посылок от крупных клиентов в Екатеринбурге

СДЭК восстановил прием посылок от крупных клиентов в Екатеринбурге

7 июня 2024, 09:08
Фото: 1MI
СДЭК в Екатеринбурге снова принимает посылки от крупных клиентов с 7 июня 2024 года.

Юрлица снова смогут отправлять товары через данный сервис. Он предоставляет множество услуг: примерку заказа в ПВЗ, заказ курьерской доставки, отслеживание посылки онлайн и другие.

По словам представителей крупных торговых компаний и интернет-магазинов, отгрузки товаров возобновлены. Скоро магазины вернутся к прежним объемам в заказах и покупатели снова смогут получать посылки СДЭК, рассказали в пресс-службе сервиса.

Напомним, в мае 2024 года в работе сервиса СДЭК произошел технический сбой, из-за которого клиенты не могли отслеживать свои посылки.

Отслеживание посылок возобновлено в СДЭКе
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#Елизавета Зиборова#Общество#Сервис#Заказ#Товары#Компании#Посылки#Клиенты#Екатеринбург#Юрлица#СДЭК
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