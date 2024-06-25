Ремонт проездов в Тагиле, кадровый голод и восстановление бомбоубежищ: итоги дня

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
В Нижнем Тагиле названо число внутриквартальных проездов, которые нуждаются в ремонте — всего их 240. Такая цифра прозвучала на заседании рабочей группы тагильской городской думы 25 июня. Деньги на ремонт этих дорог будут ежегодно выделяться из муниципального бюджета, а сами проезды разделят на два вида — те, которые ведут к социальным объектам, и те, что ведут к домам.
Тагильские предприятия остро нуждаются в свежих кадрах. Дефицит очень серьезный, при этом с подобной проблемой сталкиваются не только крупные производства, но и бизнес. Выходы из сложившейся ситуации предлагаются разные: это и автоматизация, и перераспределение существующих ресурсов.
Молодые тагильские полицейские принесли присягу у памятника «Солдатам правопорядка». Новоиспеченных правоохранителей поздравил начальник штаба муниципального управления МВД Олег Салабаев. Он пожелал им честно служить народу, оставаться верными своей профессии и неутомимо бороться с преступностью.
В Нижнем Тагиле задумались о восстановлении бомбоубежищ: на эти цели из бюджета города выделяют 40 млн рублей. На балансе города находится 102 объекта, которые были переданы ему в 2022 году. Также собственные бомбоубежища и укрытия есть у работающих в Тагиле предприятий — ЕВРАЗ, Уралвагонзавод, НТИИМ и т. д.
В Нижнем Тагиле фактически удалось победить безработицу: на учете, по данным на конец 2023 года, состояли всего лишь 398 человек. За год число неработающих граждан сократилось более чем на 200 человек. Официальный уровень безработицы на 1 января составлял 0,23%.