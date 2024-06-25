Ремонт проездов в Тагиле, кадровый голод и восстановление бомбоубежищ: итоги дня

В Нижнем Тагиле названо число внутриквартальных проездов, которые нуждаются в ремонте — всего их 240. Такая цифра прозвучала на заседании рабочей группы тагильской городской думы 25 июня. Деньги на ремонт этих дорог будут ежегодно выделяться из муниципального бюджета, а сами проезды разделят на два вида — те, которые ведут к социальным объектам, и те, что ведут к домам.