Эксперты рассказали о вреде ежедневного употребления алкоголя

Спустя еще некоторое время начнутся проблемы с психикой, человеку станет труднее держать свои эмоции под контролем. Затем начнутся ухудшения зрения, слуха, речи, координация движений также станет хуже. Человека будут мучить сильные головные боли, скачки давления, сбой дыхания. Кроме того, выработается зависимость: одного или двух выпитых бокалов в день уже будет не хватать.