Эксперты рассказали о вреде ежедневного употребления алкоголя

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
По словам преподавателя медицинского факультета университета просвещения Александра Умнова, в случае, если человек пьет алкогольные напитки каждый день, уже через 30 дней работа мозга станет значительно хуже, начнутся проблемы с памятью, пишут «Новые известия».
Спустя еще некоторое время начнутся проблемы с психикой, человеку станет труднее держать свои эмоции под контролем. Затем начнутся ухудшения зрения, слуха, речи, координация движений также станет хуже. Человека будут мучить сильные головные боли, скачки давления, сбой дыхания. Кроме того, выработается зависимость: одного или двух выпитых бокалов в день уже будет не хватать.
Если человек продолжает выпивать на протяжении полугода, начинает ухудшаться состояние ЖКТ и печени. Спирт остается на стенках органов желудочно-кишечного тракта и вызывает язвы. Образуется цирроз печени. Считается, что в среднем смертельная доза алкоголя для человека — литр водки, выпитый за час. Однако для каждого количество выпитого, которое вызовет смерть, индивидуально, рассказал психиатр-нарколог Сергей Нурисламов.
Так, если человек весом около 200 килограммов употребит 1,5 литра в течение часа — это не станет для него смертельным количеством. А если литр водки выпьет человек невысокого роста, который весит не более 50 килограммов, в течение ближайших 50 минут он может умереть.
По словам руководителя сети клиники Grand Clinic Ольги Шуппо, относительно безвредной дозы спиртного для человека нет. Можно стать зависимым даже если алкогольные напитки употребляются в небольших количествах, но очень часто.