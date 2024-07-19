4 года за «пьяное» ДТП, салют, ремонт моста на Космонавтов и Южного подъезда

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
Четыре года в колонии-поселении проведет водитель из Нижнего Тагила, который сделал инвалидом женщину. Суд также обязал его выплатить пострадавшей 1 млн рублей компенсации. Приговор осужденный Антон Кудрявцев намерен обжаловать.
В честь Дня металлурга, который в Нижнем Тагиле отметят 20 июля, прогремит праздничный салют. На НТМК к этой дате открыли доску почета и подвели итоги состязаний среди представителей рабочих профессий. А вот праздничный концерт не запланирован.
В Нижнем Тагиле отремонтируют «Олимпийский» мост на улице Космонавтов. На работы по восстановлению сооружения, которое было построено в 1980 году в честь проведения Олимпиады в Москве, выделено 30 млн рублей. Рабочие укрепят опоры и приведут в порядок пролеты.
Южный подъезд в Нижнему Тагилу опять восстанавливают: на выезде из города водители «любуются» техникой и дорогой без покрытия. По словам местных жителей, одна и та же ситуация повторяется каждый год. На дачу летом сложно проехать из-за бесконечных ремонтов и больших пробок.
Редакция TagilCity.ru рассказывает о преимуществах отдыха на Азовском море. Его побережье идеально подходит для семей с детьми, а цены здесь гораздо более демократичные, чем на Черном море. Но есть и минусы: мало отелей с сервисом высокого уровня, бывают обстрелы, а море периодически цветет и пахнет.