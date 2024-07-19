4 года за «пьяное» ДТП, салют, ремонт моста на Космонавтов и Южного подъезда

Редакция TagilCity.ru рассказывает о преимуществах отдыха на Азовском море. Его побережье идеально подходит для семей с детьми, а цены здесь гораздо более демократичные, чем на Черном море. Но есть и минусы: мало отелей с сервисом высокого уровня, бывают обстрелы, а море периодически цветет и пахнет.