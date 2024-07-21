«Жадный» Абрамович, ДТП из-за мигранта, похолодание и забастовка курьеров Ozon

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Тагильчане возмутились программой Дня металлурга. В 2024 году в этот день не было праздничного концерта и не приехали звезды. Местные жители поделились в соцсетях воспоминаниями о том, как грандиозно День металлурга отмечали во времена их детства, и пришли к выводу, что в этом году праздник «зажал Абрамович».
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