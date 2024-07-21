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Published Сегодня, 13:22

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«Жадный» Абрамович, ДТП из-за мигранта, похолодание и забастовка курьеров Ozon

«Жадный» Абрамович, ДТП из-за мигранта, похолодание и забастовка курьеров Ozon

21 июля 2024, 13:22
Фото: Изображение Midjourney
Жители Тагила недовольны программой Дня металлурга. Улицу Пархоменко снова перекроют для ремонта. Смертельное ДТП на ЕКАД устроил мигрант из Таджикистана. В Тагиле объявили штормовое предупреждение. Курьеры Ozon в Екатеринбурге объявили забастовку.

Тагильчане возмутились программой Дня металлурга. В 2024 году в этот день не было праздничного концерта и не приехали звезды. Местные жители поделились в соцсетях воспоминаниями о том, как грандиозно День металлурга отмечали во времена их детства, и пришли к выводу, что в этом году праздник «зажал Абрамович».

«Абрамович зажал денег»: тагильчане недовольны программой Дня металлурга
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В конце июля «Тагилэнерго» будет ремонтировать участок улицы Пархоменко от Карла Маркса до Газетной. В это время проезд для автомобилей здесь будет ограничен. Схему объезда подрядчик должен согласовать с ГАИ.

Еще один участок улицы Пархоменко перекроют в Нижнем Тагиле на 10 дней
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Установлена личность водителя, который устроил смертельное ДТП на ЕКАД — в нем пострадала семья из Нижнего Тагила. Им оказался 33-летний выходец из Таджикистана. В аварии погибли мужчина и мальчик. Женщина и подросток выжили, но получили тяжелые травмы.

Погубивший целую семью на ЕКАД в Екатеринбурге оказался мигрантом
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В Нижнем Тагиле резко похолодает. Температура воздуха в ночные часы опустится до +10 градусов. Также в городе объявлено штормовое предупреждение и высокий класс пожарной опасности.

Штормовое предупреждение: резкое похолодание ожидается в Нижнем Тагиле
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В Екатеринбурге забастовали курьеры Ozon. Сразу 70 водителей отказались выйти в рейсы. Они обвиняют руководство маркетплейса в несоблюдении графиков работы, недостаточной и несвоевременной оплате.

Массовая забастовка курьеров Ozon началась в Екатеринбурге
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