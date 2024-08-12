Подарок ко Дню города: ЕВРАЗ НТМК отравлял воздух все выходные в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
По словам тагильчанина Сергея, выбросы с завода были видны уже 8 августа. Первое фото он сделал как раз в этот день. Днем позже горожанин сделал похожую фотографию, на которой запечатлен черный дым над заводом и над городом в вечернее время.
9 августа запах с завода-загрязнителя был на набережной Нижнего Тагила. В этот день в Нижнем Тагиле начались мероприятия в честь праздника.
Я как раз гуляла по набережной у нового флагштока, там пели музыканты весь вечер, сидели люди, гуляли семьи с детьми. А около 19:00 дышать было совершенно нечем, стойкий запах «Коксохима». У меня даже разболелась голова, а у мужа два дня подряд глаза чешутся. И вообще, все выходные в центре ужасно пахнет, невозможно проветрить квартиру, — пишет горожанка Юлия.
В субботу, 10 августа, днем над заводом были видны коричневые выбросы. Тагильчанин Михаил прислал в редакцию TagilCity.ru фотографии со словами «С Днем города!».
Читательница TagilCity.ru Ольга рассказала о своих впечатлениях от ситуации с воздухом в Нижнем Тагиле 10 августа.
Прибор не улавливает, а вонь стоит неимоверная! Это ли не выбросы?! Ведь без прибора понятно, что это выбросы. Мы вчера были на природе, приехали в 21:00 и просто задохнулись! Дым в районе вокзала был всех цветов радуги. Ну как так-то?! Не понимаю! С каждым днем становиться все хуже и хуже, — пишет тагильчанка в комментариях к записи TagilCity.ru ВК.
Добавим, что ни в один из дней газоанализатор не улавливал превышений. Не было нарушенных нормативов и по официальным данным «Уральского УГМС».
Некоторые тагильчане, присылающие в редакцию TagilCity.ru фотографии, также оставляли свои возмущенные комментарии. Вот один из них про 10 августа:
Вот где экстремизм-то. Сегодняшнее поздравление тагильчанам с Днем города. Сфотографировал с проспекта Ленина в половине девятого вечера, — пишет читатель.
Утром 10 августа, как оказалось, страдали и жители Вагонки.
Надо было сегодня 10 августа утром в 7.30 — 8.00 замерять, вонища на Алтайке была даже сквозь микропроветривание в окне. Весь Сухоложский был в тумане, — пишет жительница Дзержинского района Татьяна.
Днем 11 августа над городом был дым от выбросов рыжего цвета. Горожане его запечатлели с разных точек. Ситуация, судя по кадрам, повторилась и в вечернее время: над центром города висел очевидный смог.
Мы живем на Циолковского, весь вечер невозможно было проветрить квартиру — жуткая вонь. Я детей отправила, слава богу, в другой город к бабушке, хоть не задыхаются тут. У сына постоянно насморк и кашель от этого возникает, — пишет Ульяна.