В Нижнем Тагиле прохожие обнаружили предмет, похожий на гильзу от танкового снаряда

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
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Updated Сегодня, 09:49
Жительница города 14 августа увидела на проспекте Дзержинского предмет, похожий на танковую гильзу. Она лежала у дерева в жилом микрорайоне.
Женщина испугалась данной находки, так как было неизвестно, опасен ли данный предмет. Гражданка позвонила в службу спасения и попросила как можно скорее направить по указанному адресу специалистов, пишет «Инцидент Нижний Тагил».
Стоит отметить, что о таких находках необходимо незамедлительно сообщать в полицию.
Ранее продавец магазина в Новоуральске нашел гранату.