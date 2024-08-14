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В Нижнем Тагиле прохожие обнаружили предмет, похожий на гильзу от танкового снаряда

В Нижнем Тагиле прохожие обнаружили предмет, похожий на гильзу от танкового снаряда

14 августа 2024, 09:47
Фото: 1MI
Предмет, похожий на гильзу от танкового снаряда, обнаружила тагильчанка на Вагонке.

Жительница города 14 августа увидела на проспекте Дзержинского предмет, похожий на танковую гильзу. Она лежала у дерева в жилом микрорайоне.

Женщина испугалась данной находки, так как было неизвестно, опасен ли данный предмет. Гражданка позвонила в службу спасения и попросила как можно скорее направить по указанному адресу специалистов, пишет «Инцидент Нижний Тагил».

Стоит отметить, что о таких находках необходимо незамедлительно сообщать в полицию.

Ранее продавец магазина в Новоуральске нашел гранату.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Нижний Тагил#Танк#Екатеринбург#Инцидент#Боеприпас
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