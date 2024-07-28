Граната во дворе, приют для животных, ранцы для спасателей, памятник и натиск циклона

В Нижнем Тагиле появится новый приют для бездомных животных. Убежище здесь смогут найти до 1,5 тысяч собак и кошек. На оборудование приюта мэрия потратит 7,3 млн рублей. А построят его на окраине города рядом с нефтебазой.