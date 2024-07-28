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Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Граната во дворе, приют для животных, ранцы для спасателей, памятник и натиск циклона

Граната во дворе, приют для животных, ранцы для спасателей, памятник и натиск циклона

28 июля 2024, 13:16
Фото: Изображение Midjourney
В одном из тагильских дворов нашли муляж гранаты. В городе построят приют для животных. Спасатели получат 38 новых ранцевых огнетушителей. В Староуткинске открыт памятник Акинфию Демидову. В регионе ожидают новый натиск циклона. События в Тагиле и области за выходные — в нашем традиционном обзоре.

27 июля бдительные тагильчане нашли в одном из дворов на Тагилстрое гранату. О подозрительном предмете жители немедленно сообщили правоохранителям. Выехавшие на место специалисты обследовали предмет и успокоили людей: это не граната, а муляж.

Муляж гранаты нашли во дворе на Тагилстрое в Нижнем Тагиле
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В Нижнем Тагиле появится новый приют для бездомных животных. Убежище здесь смогут найти до 1,5 тысяч собак и кошек. На оборудование приюта мэрия потратит 7,3 млн рублей. А построят его на окраине города рядом с нефтебазой.

Приют для 1,5 тысячи бездомных животных построят в Нижнем Тагиле
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В Нижнем Тагиле обновляют спасательное оборудование: для них закупят 38 новых ранцевых огнетушителей на сумму около 380 тысяч рублей. Специально оборудование предназначено для борьбы с низовыми пожарами.

38 новых ранцевых огнетушителей получат спасатели Нижнего Тагила
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В Староуткинске торжественно открыли памятник легендарному Акинфию Демидову, которого считают одним из основателей горнодобывающей промышленности на Урале. Мероприятие приурочили к 295-летию города. Монумент создан при поддержке Международного Демидовского фонда.

Памятник основателю металлургического завода Акинфию Демидову открыли в Староуткинске
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В понедельник в Свердловской области продолжит хозяйничать циклон. В отдельных районах пройдут сильные ливни с грозами и сильным шквалистым ветром. Там, где сильных дождей не будет, сохранится облачная и пасмурная погода с прояснениями. Возможны небольшие дожди.

О новом натиске циклона с сильными дождями предупредили в свердловском МЧС
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Муляж гранаты нашли во дворе на Тагилстрое в Нижнем Тагиле
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