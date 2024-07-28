Граната во дворе, приют для животных, ранцы для спасателей, памятник и натиск циклона

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
27 июля бдительные тагильчане нашли в одном из дворов на Тагилстрое гранату. О подозрительном предмете жители немедленно сообщили правоохранителям. Выехавшие на место специалисты обследовали предмет и успокоили людей: это не граната, а муляж.
В Нижнем Тагиле появится новый приют для бездомных животных. Убежище здесь смогут найти до 1,5 тысяч собак и кошек. На оборудование приюта мэрия потратит 7,3 млн рублей. А построят его на окраине города рядом с нефтебазой.
В Нижнем Тагиле обновляют спасательное оборудование: для них закупят 38 новых ранцевых огнетушителей на сумму около 380 тысяч рублей. Специально оборудование предназначено для борьбы с низовыми пожарами.
В Староуткинске торжественно открыли памятник легендарному Акинфию Демидову, которого считают одним из основателей горнодобывающей промышленности на Урале. Мероприятие приурочили к 295-летию города. Монумент создан при поддержке Международного Демидовского фонда.
В понедельник в Свердловской области продолжит хозяйничать циклон. В отдельных районах пройдут сильные ливни с грозами и сильным шквалистым ветром. Там, где сильных дождей не будет, сохранится облачная и пасмурная погода с прояснениями. Возможны небольшие дожди.