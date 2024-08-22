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Published Сегодня, 07:02

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Updated Сегодня, 07:04

Мама похищенных близнецов из Екатеринбурга обратилась к Бастрыкину

Мама похищенных близнецов из Екатеринбурга обратилась к Бастрыкину

22 августа 2024, 07:02
Фото: 1MI
Женщина из Екатеринбурга, у которой бывший муж украл сыновей, обратилась за помощью к главе Следкома Александру Бастрыкину.

В своем обращении екатеринбурженка рассказала свою ситуацию и попросила помочь ей вернуть детей, рассказали в пресс-службе ведомства.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности главы областного СК Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки по факту данного происшествия, а руководителю краснодарского СУ СК Андрею Маслову доложить об обстоятельствах дела.

Напомним, мужчина напал на женщину в 2023 году в Краснодаре и избил ее, а затем похитил детей. Местонахождение близнецов до сих пор неизвестно.

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