Мама похищенных близнецов из Екатеринбурга обратилась к Бастрыкину

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
В своем обращении екатеринбурженка рассказала свою ситуацию и попросила помочь ей вернуть детей, рассказали в пресс-службе ведомства.
Бастрыкин поручил исполняющему обязанности главы областного СК Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки по факту данного происшествия, а руководителю краснодарского СУ СК Андрею Маслову доложить об обстоятельствах дела.
Напомним, мужчина напал на женщину в 2023 году в Краснодаре и избил ее, а затем похитил детей. Местонахождение близнецов до сих пор неизвестно.