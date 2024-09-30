На одежде не останется ни пыли, ни шерсти: всегда кладу эту вещь в барабан стиралки

Posted 30 сентября, 11:54
Published 30 сентября, 11:54
Modified 30 сентября, 11:56
Updated 30 сентября, 11:56
Для начала хорошенько вытряхните одежду, чтобы большая часть шерсти слетела. Затем используйте липкий ролик или специальную щетку — эти приспособления способны удалить большую часть ворсинок, но не все. Мелкая шерсть в любом случае останется и сваляется. В результате вещь после стирки может выглядеть просто ужасно.
А решается проблема очень легко — нужно положить в барабан стиралки несколько влажных салфеток. Они сделаны из специальной ткани и пропитаны особым составом, который как магнит притягивает к себе мелкие частицы грязи.
Этот простой метод сохраняет одежду в отличном состоянии, делая куда ее более приятной на ощупь и, разумеется, чистой, — уверяют эксперты портала «Белновости».
Если вы пользуетесь сушильной машиной, то результат будет еще более потрясающим. Положите несколько салфеток при сушке белья — на ткани не останется не только ворсинок, но и катышков. Кстати, в сушилке также можно использовать специальные шерстяные или пластиковые шарики, которые помогают отделить шерсть от ткани.
Старайтесь защищать стиральную машину от попадания шерсти внутрь — агрегат может быстро сломаться. Грязную «шерстяную» одежду лучше стирать в специальных мешках или чехлах (влажные салфетки можно положить в них). Чтобы шерсть лучше отставала от ткани, добавьте немного белого уксуса в отсек для кондиционера — это поможет смягчить ткань и уменьшить статическое электричество.
А чтобы шерсть меньше прилипала к одежде в процессе носки, соблюдайте несколько простых правил:
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Источник: belnovosti.by.
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