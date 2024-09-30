На одежде не останется ни пыли, ни шерсти: всегда кладу эту вещь в барабан стиралки

Сюжет Дом и сад

Если у вас в доме есть домашние животные, то уход за одеждой зачастую превращается в настоящий кошмар. Перед стиркой все вещи приходится очищать от налипшей шерсти. Но она все равно остается, прилипает и портит как одежду, так и машину. Избавиться от головной боли поможет один хитрый трюк.