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Posted 30 сентября, 11:54

Published 30 сентября, 11:54

Modified 30 сентября, 11:56

Updated 30 сентября, 11:56

На одежде не останется ни пыли, ни шерсти: всегда кладу эту вещь в барабан стиралки

На одежде не останется ни пыли, ни шерсти: всегда кладу эту вещь в барабан стиралки

30 сентября 2024, 11:54
Фото: 1MI
Сюжет
Дом и сад
Если у вас в доме есть домашние животные, то уход за одеждой зачастую превращается в настоящий кошмар. Перед стиркой все вещи приходится очищать от налипшей шерсти. Но она все равно остается, прилипает и портит как одежду, так и машину. Избавиться от головной боли поможет один хитрый трюк.

Для начала хорошенько вытряхните одежду, чтобы большая часть шерсти слетела. Затем используйте липкий ролик или специальную щетку — эти приспособления способны удалить большую часть ворсинок, но не все. Мелкая шерсть в любом случае останется и сваляется. В результате вещь после стирки может выглядеть просто ужасно.

А решается проблема очень легко — нужно положить в барабан стиралки несколько влажных салфеток. Они сделаны из специальной ткани и пропитаны особым составом, который как магнит притягивает к себе мелкие частицы грязи.

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Этот простой метод сохраняет одежду в отличном состоянии, делая куда ее более приятной на ощупь и, разумеется, чистой, — уверяют эксперты портала «Белновости».

Если вы пользуетесь сушильной машиной, то результат будет еще более потрясающим. Положите несколько салфеток при сушке белья — на ткани не останется не только ворсинок, но и катышков. Кстати, в сушилке также можно использовать специальные шерстяные или пластиковые шарики, которые помогают отделить шерсть от ткани.

Старайтесь защищать стиральную машину от попадания шерсти внутрь — агрегат может быстро сломаться. Грязную «шерстяную» одежду лучше стирать в специальных мешках или чехлах (влажные салфетки можно положить в них). Чтобы шерсть лучше отставала от ткани, добавьте немного белого уксуса в отсек для кондиционера — это поможет смягчить ткань и уменьшить статическое электричество.

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А чтобы шерсть меньше прилипала к одежде в процессе носки, соблюдайте несколько простых правил:

  • Никогда не бросайте вещи в местах, где ходят или спят домашние животные. Если вы сняли одежду, сразу же уберите ее в шкаф.
  • Храните одежду в специальных чехлах.
  • При стирке пользуйтесь кондиционерами для белья, а чистую одежду обрабатывайте антистатиком, чтобы шерсть меньше прилипала.

Ранее эксперты поделились лайфхаками, как отмыть кухонный гарнитур, чтобы с него не свисали гроздья желтого жира.

Источник: belnovosti.by.

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