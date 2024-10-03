tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 октября, 10:23

Published 3 октября, 10:23

Modified 3 октября, 10:25

Updated 3 октября, 10:25

Крупную сладкую малину будете собирать ведрами: готовим кусты к зиме правильно

Крупную сладкую малину будете собирать ведрами: готовим кусты к зиме правильно

3 октября 2024, 10:23
Фото: 1MI
Сюжет
Дом и сад
Садовую малину сажают практически все дачники. Растение неприхотливо, требует минимум ухода, а ягоды дает сладкие и вкусные. Правильный уход за растениями осенью поможет избежать повреждений от морозов и обеспечит хороший урожай следующим летом.

Одно из самых распространенных заблуждений, связанных с малиной, гласит, что за кустами можно вообще не ухаживать. Действительно, дикая малина растет в лесу без всякой обрезки и при этом плодоносит. Однако при этом ягоды она дает мелкие, неправильной формы, часто они поражены вредителями и болезнями. Ухоженная плантация малина приносит богатый урожай крупных и сочных ягод. Чтобы добиться этого, нужно осенью уделить кустам хотя бы немного внимания.

Кусты малины не вымерзнут и не погибнут: вот что нужно сделать с ней осенью
Узнать подробнее

Как обрезать малину осенью

По словам эксперта портала «Белновости», агронома и блогера Анастасии Коврижных, идеальное время для обрезки малины — это установившаяся холодная погода. Столбик термометра должен держаться на отметке около 0 градусов. Обычно это происходит в конце октября — начале ноября.

Для обрезки вам понадобятся:

  • острые садовые ножницы или секатор;
  • перчатки;
  • садовый вар (для обработки срезов, если необходимо).

Перед началом работы оцените состояние кустов. Обратите внимание на ветви, которые не принесли плодов, и слабые, больные и поврежденные участки. Для обычных сортов малины оставьте в этом году только молодые побеги, которые будут плодоносить в следующем сезоне.

Срежьте у самой земли отплодоносившие ветви. Их легко опознать по темному цвету, шелушащейся коре и сухости. Ветви, которые уже отдали урожай, легко ломаются, поскольку уже начали засыхать, — советуют эксперты портала «Огород».

Всего на одном взрослом кусте малины должно остаться от 8 до 12 ветвей. Переплетаться эти побеги не должны, выбирайте те, которые находятся на расстоянии друг от друга. Их нужно связать между собой и закрепить, чтобы они не сломались под снегом.

Ремонтантную малину осенью обрезают двумя способами. Чтобы получить от кустов обильный урожай только один раз, кусты вырезают под «ноль». Если же вы настроены на длительное плодоношение, то обрежьте все отплодоносившие побеги, оставьте 3-4 молодых ветви, свяжите их между собой и пригните к земле, чтобы зимой не вымерзли верхушки.

Осенняя обрезка малины — важный этап, который поможет кустам хорошо развиваться и плодоноситьОсенняя обрезка малины — важный этап, который поможет кустам хорошо развиваться и плодоносить
Осенняя обрезка малины — важный этап, который поможет кустам хорошо развиваться и плодоносить. Фото: Изображение Midjourney

Как замульчировать кусты малины осенью

Пренебрегать процедурой нельзя: дело в том, что корни малины залегают неглубоко, поэтому очень легко вымерзают. Мульчирование помогает улучшить микроклимат в прикорневой зоне, защищает растения от морозов и дает хороший старт кустам на следующий год. Уберите все остатки растений: очищение почвы от осенних листьев, ягод и других растительных остатков способствует предотвращению заболеваний и вредителей.

Для мульчирования малины подойдут следующие материалы:

  • сено и солома. Эта мульча хорошо сохраняет влагу и обеспечивает воздухопроницаемость;
  • опилки — используют только перепревшие;
Грунт под опилками закисляется. И самое важное: идет вымывание азота. Чтобы сократить его потери, специалисты рекомендуют применять компостированные (должны пролежать 5–10 лет!), — рекомендуют эксперты портала «Ваше хозяйство».
  • сухая листва, трава или перепревший компост — также неплохие варианты.

Слой мульчи должен быть не менее 5-10 см. Это обеспечит хорошую защиту от морозов и предотвратит прорастание сорняков. Распределите мульчу равномерно вокруг каждого куста малины. Постарайтесь не засыпать корневую шейку (место, где стебель переходит в корни), чтобы избежать гниения. За состоянием мульчи нужно следить и при необходимости добавлять новый слой в течение осени, особенно если старый слой разложился или смылся дождем.

Эти растения нужно успеть посадить осенью на даче: откладывать нельзя
Узнать подробнее

Осенняя обработка малины от вредителей и болезней

В конце сезона кусты малины нуждаются в комплексной защите, так как ветви и листья часто становятся убежищем для вредителей и болезней. Анастасия Коврижных советует обработать кусты 5-процентной бордосской жидкостью. Также хорошо зарекомендовали себя препараты «Актара» и «Аллегро». Обработку проводят в два этапа. Второй — через две недели после первого.

Чтобы малина меньше болела и реже поражалась вредителями, нужно соблюдать несложные правила: менять место малинника раз в 10-15 лет, выбирать для посадки только здоровые саженцы, регулярно подкармливать растение. Если же обнаружите тяжелое заболевание (серую гниль, пурпуровую и язвенную пятнистость, антракноз и т. д.), то лучше уничтожьте посадки, а землю обработайте химическими препаратами.

Чем подкормить малину осенью

Компост или перегной — лучший вариант для малины, так как они обогащают почву необходимыми питательными веществами и улучшают ее структуру. Распределите 5-10 см слоя компоста вокруг кустов, стараясь не засыпать прикорневую шейку. Также можно использовать калийные удобрения: калий способствует зимостойкости растений и улучшает их здоровье. Можно использовать сернокислый калий или древесную золу (по 200-300 г на квадратный метр).

Растениям, которые готовятся к зимним холодам, необходим и фосфор. Используйте суперфосфат — 50-70 граммов на 1 кв. м. Хорошо комбинировать органические и минеральные удобрения. Пример пропорции: две части перепревшего навоза, одна часть золы и одна часть суперфосфата.

Подкормку следует проводить в конце сентября — начале октября, когда растения начинают готовиться к зиме. Удобрения лучше вносить в разрыхленную и влажную почву.

Ранее эксперт рассказал об эффективных способах борьбы с проволочником на участке.

Плодовые деревья не будут зависеть от капризов погоды: осенью подкормите их правильно
Узнать подробнее
Читайте также:
Нужно ли обрезать клубнику осенью и как правильно провести процедуруСтарые ветки на крыжовнике жалеть не нужно: лайфхаки по осенней обрезке кустарникаМалине будет хватать солнца и пространства: необычный вариант посадки
#Лидия Шиманаева#Россия#Урожай#Окружающая среда#Дача#Уход#Малина#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика