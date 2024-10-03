Крупную сладкую малину будете собирать ведрами: готовим кусты к зиме правильно

Posted 3 октября, 10:23
Published 3 октября, 10:23
Modified 3 октября, 10:25
Updated 3 октября, 10:25
Одно из самых распространенных заблуждений, связанных с малиной, гласит, что за кустами можно вообще не ухаживать. Действительно, дикая малина растет в лесу без всякой обрезки и при этом плодоносит. Однако при этом ягоды она дает мелкие, неправильной формы, часто они поражены вредителями и болезнями. Ухоженная плантация малина приносит богатый урожай крупных и сочных ягод. Чтобы добиться этого, нужно осенью уделить кустам хотя бы немного внимания.
По словам эксперта портала «Белновости», агронома и блогера Анастасии Коврижных, идеальное время для обрезки малины — это установившаяся холодная погода. Столбик термометра должен держаться на отметке около 0 градусов. Обычно это происходит в конце октября — начале ноября.
Для обрезки вам понадобятся:
Перед началом работы оцените состояние кустов. Обратите внимание на ветви, которые не принесли плодов, и слабые, больные и поврежденные участки. Для обычных сортов малины оставьте в этом году только молодые побеги, которые будут плодоносить в следующем сезоне.
Срежьте у самой земли отплодоносившие ветви. Их легко опознать по темному цвету, шелушащейся коре и сухости. Ветви, которые уже отдали урожай, легко ломаются, поскольку уже начали засыхать, — советуют эксперты портала «Огород».
Всего на одном взрослом кусте малины должно остаться от 8 до 12 ветвей. Переплетаться эти побеги не должны, выбирайте те, которые находятся на расстоянии друг от друга. Их нужно связать между собой и закрепить, чтобы они не сломались под снегом.
Ремонтантную малину осенью обрезают двумя способами. Чтобы получить от кустов обильный урожай только один раз, кусты вырезают под «ноль». Если же вы настроены на длительное плодоношение, то обрежьте все отплодоносившие побеги, оставьте 3-4 молодых ветви, свяжите их между собой и пригните к земле, чтобы зимой не вымерзли верхушки.
Пренебрегать процедурой нельзя: дело в том, что корни малины залегают неглубоко, поэтому очень легко вымерзают. Мульчирование помогает улучшить микроклимат в прикорневой зоне, защищает растения от морозов и дает хороший старт кустам на следующий год. Уберите все остатки растений: очищение почвы от осенних листьев, ягод и других растительных остатков способствует предотвращению заболеваний и вредителей.
Для мульчирования малины подойдут следующие материалы:
Грунт под опилками закисляется. И самое важное: идет вымывание азота. Чтобы сократить его потери, специалисты рекомендуют применять компостированные (должны пролежать 5–10 лет!), — рекомендуют эксперты портала «Ваше хозяйство».
Слой мульчи должен быть не менее 5-10 см. Это обеспечит хорошую защиту от морозов и предотвратит прорастание сорняков. Распределите мульчу равномерно вокруг каждого куста малины. Постарайтесь не засыпать корневую шейку (место, где стебель переходит в корни), чтобы избежать гниения. За состоянием мульчи нужно следить и при необходимости добавлять новый слой в течение осени, особенно если старый слой разложился или смылся дождем.
В конце сезона кусты малины нуждаются в комплексной защите, так как ветви и листья часто становятся убежищем для вредителей и болезней. Анастасия Коврижных советует обработать кусты 5-процентной бордосской жидкостью. Также хорошо зарекомендовали себя препараты «Актара» и «Аллегро». Обработку проводят в два этапа. Второй — через две недели после первого.
Чтобы малина меньше болела и реже поражалась вредителями, нужно соблюдать несложные правила: менять место малинника раз в 10-15 лет, выбирать для посадки только здоровые саженцы, регулярно подкармливать растение. Если же обнаружите тяжелое заболевание (серую гниль, пурпуровую и язвенную пятнистость, антракноз и т. д.), то лучше уничтожьте посадки, а землю обработайте химическими препаратами.
Компост или перегной — лучший вариант для малины, так как они обогащают почву необходимыми питательными веществами и улучшают ее структуру. Распределите 5-10 см слоя компоста вокруг кустов, стараясь не засыпать прикорневую шейку. Также можно использовать калийные удобрения: калий способствует зимостойкости растений и улучшает их здоровье. Можно использовать сернокислый калий или древесную золу (по 200-300 г на квадратный метр).
Растениям, которые готовятся к зимним холодам, необходим и фосфор. Используйте суперфосфат — 50-70 граммов на 1 кв. м. Хорошо комбинировать органические и минеральные удобрения. Пример пропорции: две части перепревшего навоза, одна часть золы и одна часть суперфосфата.
Подкормку следует проводить в конце сентября — начале октября, когда растения начинают готовиться к зиме. Удобрения лучше вносить в разрыхленную и влажную почву.
Ранее эксперт рассказал об эффективных способах борьбы с проволочником на участке.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14