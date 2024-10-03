Крупную сладкую малину будете собирать ведрами: готовим кусты к зиме правильно

Одно из самых распространенных заблуждений, связанных с малиной, гласит, что за кустами можно вообще не ухаживать. Действительно, дикая малина растет в лесу без всякой обрезки и при этом плодоносит. Однако при этом ягоды она дает мелкие, неправильной формы, часто они поражены вредителями и болезнями. Ухоженная плантация малина приносит богатый урожай крупных и сочных ягод. Чтобы добиться этого, нужно осенью уделить кустам хотя бы немного внимания.