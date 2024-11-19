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Posted 19 ноября, 05:10

Published 19 ноября, 05:10

Modified 19 ноября, 05:20

Updated 19 ноября, 05:20

Прогулки по Нижнему Тагилу. От музея — завода — к эко-индустриальному технопарку

Прогулки по Нижнему Тагилу. От музея — завода — к эко-индустриальному технопарку

19 ноября 2024, 05:10
Фото: tagilcity.ru.
Важнейшей частью Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» является музей-завод. Этим главным памятником уральской металлургии тагильчане могут гордиться: подобного уникального музея-завода нет в России.

Старый Демидовский завод, пуск которого состоялся в декабре 1725 года, готовится к своему 300-летнему юбилею. Не иссякает поток туристов, которые хотят прикоснуться, вникнуть в историю завода. На одной из таких экскурсий побывал и автор этих строк.

О Магнит-горе наши предки — рудознатцы знали ещё в конце 17 века. Позже гору назвали Высокой. Особой высотой она не могла похвастаться (сопоставима с соседней Лисьей горой), но вот высоким процентным содержанием железа в руде выгодно отличалась от других месторождений.

Выбор места строительства завода определялся не только близостью горы Высокой, но и богатыми запасами леса, близостью реки Тагил, у которой в тех местах берега были достаточно крутыми, а сама река неширокой. Это благоприятствовало возведению плотины, которую построили достаточно быстро и качественно.

ПлотинаПлотина
Плотина. Фото: tagilcity.ru

С вида на плотину, с Зелёного моста началась экскурсия в музей-завод. И это закономерно. Нашим предкам без энергии воды обойтись было никак нельзя. Воду через два прореза плотины по ларям направляли на огромные колёса. Они приводили в действие механизмы доменного, молотового (кричного) цехов, а позже прокатного производства. Сначала ларь для воды был деревянным, а в конце 19 века его заменили на металлический. Он сохранился до дней сегодняшних, его можно увидеть на экскурсиях.

А ещё можно прикоснуться к сохранившейся кирпичной кладке старой домны. Первые из них были высотой в 6-8 метров, но со временем домны выросли. Сохранившиеся домны музея-завода, построенные в 1930 году, уже намного выше. Возвели их в годы индустриализации, когда реконструкции подвергся весь завод имени В. В. Куйбышева.
Фото: tagilcity.ru
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У тех доменных печей было не только жарко, но и шумно. Поэтому додумались наши предки — доменщики переговариваться с помощью простых, но хитроумных переговорных устройств, напоминающих с виду длинные трубы. И это не единственное ныне забытое новшество: вместо газоанализаторов, определения опасной для жизни концентрации доменного газа наши предки использовали …голубей.

По пламени, горению древесного угля, а позже кокса, на глаз, помножив интуицию на опыт, определяли доменщики тех далёких лет готовность чугуна к выпуску. И вот через эти лётки продукты плавки поступали в шлако- и чугуновозы, которые также можно увидеть на экскурсии.

Со временем в доменном цехе прошла реконструкция, были автоматизированы основные производственные процессы, в частности, установлены скиповые подъёмники, транспортная система шихтоподачи с автоматизированным дозированием сырых материалов.

Но всё-таки как разительно пункт управления доменным процессом 60-х годов завода имени В. В. Куйбышева отличается от современного на НТМК, который экскурсанты за компьютеризацию процесса вполне справедливо сравнивают с «пунктом управления космодрома»!
пункт управления завода 60-х годовпункт управления завода 60-х годов
пункт управления завода 60-х годов. Фото: tagilcity.ru
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Конечно, завод ударно работал в годы индустриализации, Великой Отечественной войны. Как не вспомнить, что именно на заводе имени В. В. Куйбышева в годы войны наладили производство феррохрома, что здесь героически трудились многие тагильчане, в том числе первая в мире женщина — горновая Фаина Шарунова. Но уже в 50-60 годы, с развитием НТМК, завод стал постепенно угасать.

ЭлектростанцияЭлектростанция
Электростанция. Фото: tagilcity.ru
Арочные перекрытия и котельнаяАрочные перекрытия и котельная
Арочные перекрытия и котельная. Фото: tagilcity.ru

В 1958 году была демонтирована мартеновская печь №1, в 1961 году закрыли прокатный цех. В 1987 году было остановлено доменное производство, на базе остановленных цехов завода имени В. В. Куйбышева был создан музей-завод. На митинге символический ключ передали музею. Но как долго вытекал из домны последний чугун, словно желавший хоть немного продлить жизнь завода, как долго не высыхали слёзы на глазах заводчан!..

Фото: tagilcity.ru

Для остановки завода были не только экономические, но и экологические причины: завод находился в центре растущего Нижнего Тагила, вносил свою лепту в загрязнение окружающей среды.

Конечно, на экскурсии можно увидеть и услышать не только о доменном производстве. Меня поразили своей красотой стальные клёпаные фермы арочного перекрытия мартеновского и листопрокатного цехов. Своей удивительной архитектурой удивили здания механического цеха 1870 года и электростанции 1913 года в стиле модерн. В механическом цехе сохранился даже мостовой кран, который, конечно, реконструировался, но в итоге проработал более века. Цех был закрыт осенью 2014 года, когда участки были переведены на НТМК.
Вид на завод и его открытую площадку с моста Металлургов (Горбатого моста)Вид на завод и его открытую площадку с моста Металлургов (Горбатого моста)
Вид на завод и его открытую площадку с моста Металлургов (Горбатого моста). Фото: tagilcity.ru

Завораживает выставка подвижного состава с паровозом 1951 года, чугуновозными ковшами, шлаковозами, двухосными вагонами и другой техникой. Интересен Индустриальный парк, расположенный на площадке между руслами рек Тагил и Рудянка. Многим полюбилась «Гайка» — постройка в духе конструктивизма 30-х годов, где раньше находился заводской банный комбинат, другие объекты.

«Гайка», цех шиберных затворов, — один из самых молодых и сохранившихся на заводе, другие объекты оживают на «ЗАВОДнении», «Ночи искусств», других массовых мероприятиях завода-музея. Только с апреля по октябрь на экскурсиях в музее-заводе побывали семь тысяч посетителей, в том числе немало туристов из стран ближнего и дальнего зарубежья. Поток не иссякает: поэтому экскурсии решили продолжить и в ноябре.

Фото: tagilcity.ru
А впереди декабрь, останется лишь год до 300-летнего юбилея завода. И уже хочется помечтать, загадать, чтобы проект реновации территории, грандиозные планы по созданию эко-индустриального парка «Старый Демидовский завод» стали сбываться, появились историческая, историко-производственная и досуговая зоны, которые с нетерпением ждут тагильчане.
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