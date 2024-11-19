Прогулки по Нижнему Тагилу. От музея — завода — к эко-индустриальному технопарку

С вида на плотину, с Зелёного моста началась экскурсия в музей-завод. И это закономерно. Нашим предкам без энергии воды обойтись было никак нельзя. Воду через два прореза плотины по ларям направляли на огромные колёса. Они приводили в действие механизмы доменного, молотового (кричного) цехов, а позже прокатного производства. Сначала ларь для воды был деревянным, а в конце 19 века его заменили на металлический. Он сохранился до дней сегодняшних, его можно увидеть на экскурсиях.