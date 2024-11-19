Прогулки по Нижнему Тагилу. От музея — завода — к эко-индустриальному технопарку

Posted 19 ноября, 05:10
Published 19 ноября, 05:10
Modified 19 ноября, 05:20
Updated 19 ноября, 05:20
Старый Демидовский завод, пуск которого состоялся в декабре 1725 года, готовится к своему 300-летнему юбилею. Не иссякает поток туристов, которые хотят прикоснуться, вникнуть в историю завода. На одной из таких экскурсий побывал и автор этих строк.
О Магнит-горе наши предки — рудознатцы знали ещё в конце 17 века. Позже гору назвали Высокой. Особой высотой она не могла похвастаться (сопоставима с соседней Лисьей горой), но вот высоким процентным содержанием железа в руде выгодно отличалась от других месторождений.
Выбор места строительства завода определялся не только близостью горы Высокой, но и богатыми запасами леса, близостью реки Тагил, у которой в тех местах берега были достаточно крутыми, а сама река неширокой. Это благоприятствовало возведению плотины, которую построили достаточно быстро и качественно.
С вида на плотину, с Зелёного моста началась экскурсия в музей-завод. И это закономерно. Нашим предкам без энергии воды обойтись было никак нельзя. Воду через два прореза плотины по ларям направляли на огромные колёса. Они приводили в действие механизмы доменного, молотового (кричного) цехов, а позже прокатного производства. Сначала ларь для воды был деревянным, а в конце 19 века его заменили на металлический. Он сохранился до дней сегодняшних, его можно увидеть на экскурсиях.
А ещё можно прикоснуться к сохранившейся кирпичной кладке старой домны. Первые из них были высотой в 6-8 метров, но со временем домны выросли. Сохранившиеся домны музея-завода, построенные в 1930 году, уже намного выше. Возвели их в годы индустриализации, когда реконструкции подвергся весь завод имени В. В. Куйбышева.
У тех доменных печей было не только жарко, но и шумно. Поэтому додумались наши предки — доменщики переговариваться с помощью простых, но хитроумных переговорных устройств, напоминающих с виду длинные трубы. И это не единственное ныне забытое новшество: вместо газоанализаторов, определения опасной для жизни концентрации доменного газа наши предки использовали …голубей.
Со временем в доменном цехе прошла реконструкция, были автоматизированы основные производственные процессы, в частности, установлены скиповые подъёмники, транспортная система шихтоподачи с автоматизированным дозированием сырых материалов.
Но всё-таки как разительно пункт управления доменным процессом 60-х годов завода имени В. В. Куйбышева отличается от современного на НТМК, который экскурсанты за компьютеризацию процесса вполне справедливо сравнивают с «пунктом управления космодрома»!
Конечно, завод ударно работал в годы индустриализации, Великой Отечественной войны. Как не вспомнить, что именно на заводе имени В. В. Куйбышева в годы войны наладили производство феррохрома, что здесь героически трудились многие тагильчане, в том числе первая в мире женщина — горновая Фаина Шарунова. Но уже в 50-60 годы, с развитием НТМК, завод стал постепенно угасать.
В 1958 году была демонтирована мартеновская печь №1, в 1961 году закрыли прокатный цех. В 1987 году было остановлено доменное производство, на базе остановленных цехов завода имени В. В. Куйбышева был создан музей-завод. На митинге символический ключ передали музею. Но как долго вытекал из домны последний чугун, словно желавший хоть немного продлить жизнь завода, как долго не высыхали слёзы на глазах заводчан!..
Для остановки завода были не только экономические, но и экологические причины: завод находился в центре растущего Нижнего Тагила, вносил свою лепту в загрязнение окружающей среды.
Конечно, на экскурсии можно увидеть и услышать не только о доменном производстве. Меня поразили своей красотой стальные клёпаные фермы арочного перекрытия мартеновского и листопрокатного цехов. Своей удивительной архитектурой удивили здания механического цеха 1870 года и электростанции 1913 года в стиле модерн. В механическом цехе сохранился даже мостовой кран, который, конечно, реконструировался, но в итоге проработал более века. Цех был закрыт осенью 2014 года, когда участки были переведены на НТМК.
Завораживает выставка подвижного состава с паровозом 1951 года, чугуновозными ковшами, шлаковозами, двухосными вагонами и другой техникой. Интересен Индустриальный парк, расположенный на площадке между руслами рек Тагил и Рудянка. Многим полюбилась «Гайка» — постройка в духе конструктивизма 30-х годов, где раньше находился заводской банный комбинат, другие объекты.
«Гайка», цех шиберных затворов, — один из самых молодых и сохранившихся на заводе, другие объекты оживают на «ЗАВОДнении», «Ночи искусств», других массовых мероприятиях завода-музея. Только с апреля по октябрь на экскурсиях в музее-заводе побывали семь тысяч посетителей, в том числе немало туристов из стран ближнего и дальнего зарубежья. Поток не иссякает: поэтому экскурсии решили продолжить и в ноябре.
А впереди декабрь, останется лишь год до 300-летнего юбилея завода. И уже хочется помечтать, загадать, чтобы проект реновации территории, грандиозные планы по созданию эко-индустриального парка «Старый Демидовский завод» стали сбываться, появились историческая, историко-производственная и досуговая зоны, которые с нетерпением ждут тагильчане.