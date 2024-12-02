Насыпала ложку средства в пылесос — дом благоухает, а о пыли забыла

Прежде чем приступить к уборке дома с помощью пылесоса, уберите все лишние вещи с пола, столов, подоконников и других поверхностей. Начинайте уборку с верхних «этажей» — полок и мебели, и только потом двигайтесь вниз и пылесосьте пол. Так пыль не будет оседать на уже очищенные поверхности. Если у вас есть предрасположенность к аллергии, наденьте защитную маску во время уборки, чтобы не спровоцировать приступ.