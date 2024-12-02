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Posted 2 декабря, 08:44

Published 2 декабря, 08:44

Modified 2 декабря, 08:46

Updated 2 декабря, 08:46

Насыпала ложку средства в пылесос — дом благоухает, а о пыли забыла

Насыпала ложку средства в пылесос — дом благоухает, а о пыли забыла

2 декабря 2024, 08:44
Фото: 1MI.
Рубрика
Дом и сад
Очень часто после уборки дома пылесосом в комнате появляется тяжелый и неприятный запах пыли. Если вы хотите избежать этого, воспользуйтесь одной бытовой хитростью, которую давно взяли на вооружение многие хозяйки.

Прежде чем приступить к уборке дома с помощью пылесоса, уберите все лишние вещи с пола, столов, подоконников и других поверхностей. Начинайте уборку с верхних «этажей» — полок и мебели, и только потом двигайтесь вниз и пылесосьте пол. Так пыль не будет оседать на уже очищенные поверхности. Если у вас есть предрасположенность к аллергии, наденьте защитную маску во время уборки, чтобы не спровоцировать приступ.

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После использования пылесоса проведите влажную уборку, чтобы связать оставшуюся пыль. Если вы не хотите, чтобы в квартире после уборки пахло пылью, попробуйте использовать один прием.

Для этого следует в мешок-пылесборник пылесоса насыпать две или три столовые ложки стирального порошка. Звучит, конечно, странно, но эффект вы заметите сразу. Такая маленькая хитрость поможет наполнить комнаты ненавязчивым приятным ароматом, — такой совет приводит портал «Красноярск Медиа».
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У этого метода есть как минимум два плюса: аромат будет держаться в воздухе довольно долго и благодаря этому вы сможете сэкономить на покупке дорогих ароматизаторов. Кстати, покупать дорогой стиральный порошок для такой уборки не нужно: вполне подойдет недорогое моющее средство — главное, чтобы вам был приятен его запах.

Проводите уборку чаще и тогда пыли будет скапливаться меньше, а уборку вы сможете провести за 10-15 минут. Также после уборки обязательно откройте окна и проветрите квартиру, чтобы освежить воздух и удалить возможные остаточные частицы пыли.

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