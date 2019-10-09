Исследователь расшифровал татуировку участника группы Дятлова

Дегтеров отмечает, что с 1942 по 1944 местонахождение Золотарева неизвестно. Исследователь предположил, что он был завербован службами США. По мнению исследователя, в могиле дятловца находится другой человек, поскольку во время эксгумации на теле обнаружили татуировки. Эти татуировки Дегтеров растолковал как пароль или шифр.

Исследователь выяснил, что в 1958 году американцы планировали операцию, включавшую вылеты самолета-разведчика. Тот, кто пошел в поход под именем Золотарева, должен был установить маяк для этого самолета.

Код, написанный им на руке, он должен был ввести азбукой Морзе и поставить маяк на цикличную передачу. Видимо, первый полет планировался в феврале 1959 года. Но, из-за гибели агента, маяк так и не был им установлен, отмечает исследователь.