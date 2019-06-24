В Екатеринбурге появился плакат «Нужно больше куполов»

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Недалеко от Театрального сквера, где планировалось строительство Храма святой Екатерины, появился плакат «Нужно больше куполов», сообщает ЕТВ.
Сюжеты: Екатеринбург
На постере изображена обнаженная спина мужчины, на которой набиты татуировки с куполами. Автор плаката неизвестен. Горожане полагают, что изображение является отсылкой к истории со строительством храма на месте сквера.
На прошлой неделе в столице Урала появились таблички с надписью «Город бесов». Жителей Екатеринбурга после пикетов у Храма-на-Драме «бесами» назвал телеведущий Владимир Соловьев.
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