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В Екатеринбурге появился плакат «Нужно больше куполов»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге появился плакат «Нужно больше куполов»

Сегодня, 13:07Crazy NewsФото: ЕТВ
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