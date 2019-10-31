«Жмуров много»: на Урале сотрудник морга выкладывает оскорбительные посты об умерших
Сегодня, 20:03Crazy NewsФото: «Типичный Екатеринбург»
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Управление здравоохранения Екатеринбурга начало проверку после того, как в соцсети появилась информация о работнике морга, который пишет на своей странице оскорбительные комментарии в адрес умерших, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Сообщение о постах, выложенных сотрудником морга в интернете, появилось в паблике «Типичный Екатеринбург». На странице были опубликованы посты следующего содержания:
Жмуров много. Хотите занять место? Ложитесь валетом. И вот ещё что: в напарницы лучше взять девку. Помоложе и помягче.
К фотографии детского гроба:
И зачем крысёнышу отдельный гроб? Он ведь и не пожил совсем. Его путь — труба крематория. А уж мы будем нюхать корни ромашек из-под земли…
Мужчина публикует свои фото в медицинской шапочке, также на его странице были выложены фото оккультной направленности. После поднятой шумихи станица была заблокирована, Управление здравоохранения Екатеринбурга начало проверку, личность сотрудника устанавливается.
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