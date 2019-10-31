«Жмуров много»: на Урале сотрудник морга выкладывает оскорбительные посты об умерших

Сообщение о постах, выложенных сотрудником морга в интернете, появилось в паблике «Типичный Екатеринбург». На странице были опубликованы посты следующего содержания:

Жмуров много. Хотите занять место? Ложитесь валетом. И вот ещё что: в напарницы лучше взять девку. Помоложе и помягче.

К фотографии детского гроба:

И зачем крысёнышу отдельный гроб? Он ведь и не пожил совсем. Его путь — труба крематория. А уж мы будем нюхать корни ромашек из-под земли…