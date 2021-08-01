На охрану четырех школ Нижнего Тагила потратят 13,2 миллиона рублей

Рабочее место охранника будет оборудовано мебелью, телефонной связью, «тревожной кнопкой», а также местом для отдыха и приема пищи.
Согласно техническому заданию, исполнитель должен обеспечить внутриобъектовый режим в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности, пропускной режим, а также охрану имущества.
При этом отмечается, что охранник может пользоваться спецсредствами, но оружия у него не будет.
На охраняемые объекты могут быть допущены учащиеся и их родители или законные представители, сотрудники школы, представители органов управления образования, правоохранители, а также другие граждане, имеющие разрешение.
Охранник должен вести визуальное наблюдение за помещениями, а также видеонаблюдение при его наличии, и при выявлении противоправных действий задержать подозреваемого и вызвать полицию.
Обязательно должен вестись журнал учета посетителей.
Сроки оказания услуг — до 31 декабря 2024 года.
Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 9 августа 2021 года.
Напомним, после стрельбы в казанской школе к новому учебному году планируется модернизировать систему безопасности в школах Свердловской области. Прежде чем составлять проекты, были проверены школы муниципалитетов, наличие у них договоров на услуги охраны, работа систем видеонаблюдения и исправность «тревожных кнопок». Кроме того, в школах и колледжах были проведены инструктажи с охранниками. Дополнительно организовывались классные часы с педагогами и детьми, где специалисты рассказывали о действиях в чрезвычайных ситуациях.