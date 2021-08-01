На охрану четырех школ Нижнего Тагила потратят 13,2 миллиона рублей

На охрану четырех школ Нижнего Тагила потратят 13,2 миллиона рублей
На охрану четырех школ Нижнего Тагила потратят 13,2 миллиона рублей
Сегодня, 11:52ЭкономикаФото: 1MI
На услуги охраны школ № 32, № 44, № 64 и горно-металлургической средней школы в Нижнем Тагиле выделено 13,2 миллиона рублей.

Рабочее место охранника будет оборудовано мебелью, телефонной связью, «тревожной кнопкой», а также местом для отдыха и приема пищи.

Согласно техническому заданию, исполнитель должен обеспечить внутриобъектовый режим в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности, пропускной режим, а также охрану имущества.

При этом отмечается, что охранник может пользоваться спецсредствами, но оружия у него не будет.

На охраняемые объекты могут быть допущены учащиеся и их родители или законные представители, сотрудники школы, представители органов управления образования, правоохранители, а также другие граждане, имеющие разрешение.

Охранник должен вести визуальное наблюдение за помещениями, а также видеонаблюдение при его наличии, и при выявлении противоправных действий задержать подозреваемого и вызвать полицию.

Обязательно должен вестись журнал учета посетителей.

Сроки оказания услуг — до 31 декабря 2024 года.

Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 9 августа 2021 года.

Напомним, после стрельбы в казанской школе к новому учебному году планируется модернизировать систему безопасности в школах Свердловской области. Прежде чем составлять проекты, были проверены школы муниципалитетов, наличие у них договоров на услуги охраны, работа систем видеонаблюдения и исправность «тревожных кнопок». Кроме того, в школах и колледжах были проведены инструктажи с охранниками. Дополнительно организовывались классные часы с педагогами и детьми, где специалисты рассказывали о действиях в чрезвычайных ситуациях.

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