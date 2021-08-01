На охрану четырех школ Нижнего Тагила потратят 13,2 миллиона рублей

Напомним, после стрельбы в казанской школе к новому учебному году планируется модернизировать систему безопасности в школах Свердловской области. Прежде чем составлять проекты, были проверены школы муниципалитетов, наличие у них договоров на услуги охраны, работа систем видеонаблюдения и исправность «тревожных кнопок». Кроме того, в школах и колледжах были проведены инструктажи с охранниками. Дополнительно организовывались классные часы с педагогами и детьми, где специалисты рассказывали о действиях в чрезвычайных ситуациях.