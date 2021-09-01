Арбитражный суд отказал КРСУ во взыскании 1,4 млрд с госпиталя Тетюхина в Тагиле

Напомним, КРСУ обратилась в суд с иском к госпиталю Тетюхина, расположенному на ГГМ в Нижнем Тагиле, о взыскании 1,4 миллиарда рублей в апреле 2021 года. В мае было проведено первое заседание. Корпорация потребовала, чтобы сумма была взыскана в качестве выплаты процентов по займу, полученному учреждением в 2013 году. Региональные власти выделили 1,2 миллиарда рублей на строительство. Остальные средства — это проценты.