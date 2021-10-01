Дело о банкротстве хлебокомбината в Сысерти по иску одного из кредиторов прекращено

Напомним, «Сысертский хлебокомбинат» остановился в конце августа 2021 года из-за нехватки оборотных средств и резкого подорожания сырья. Проблемы на предприятии начались в мае текущего года, менеджменту не удалось спасти хлебокомбинат от банкротства.