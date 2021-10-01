Дело о банкротстве хлебокомбината в Сысерти по иску одного из кредиторов прекращено

30 сентября 2021 года состоялось заседание Свердловского арбитражного суда, где рассматривался иск Торгового дома «Развитие» к «Сысертскому хлебокомбинату», сообщает «Областная газета».
Несколько кредиторов обанкротившегося хлебокомбината подали иски в региональный Арбитражный суд, первым был ТД «Развитие».
Со слов собственников предприятия-банкрота, возобновлять работу хлебокомбината не планируется. Все работники получили долги по зарплате и выходное пособие, и были уволены.
Напомним, «Сысертский хлебокомбинат» остановился в конце августа 2021 года из-за нехватки оборотных средств и резкого подорожания сырья. Проблемы на предприятии начались в мае текущего года, менеджменту не удалось спасти хлебокомбинат от банкротства.