Дело о банкротстве хлебокомбината в Сысерти по иску одного из кредиторов прекращено

Дело о банкротстве хлебокомбината в Сысерти по иску одного из кредиторов прекращено
Дело о банкротстве хлебокомбината в Сысерти по иску одного из кредиторов прекращено
Сегодня, 16:38ЭкономикаФото: 1МI
Арбитражный суд Свердловской области признал иск кредитора «Сысертского хлебокомбината» — Торгового дома «Развитие» необоснованным. Дело было прекращено.

30 сентября 2021 года состоялось заседание Свердловского арбитражного суда, где рассматривался иск Торгового дома «Развитие» к «Сысертскому хлебокомбинату», сообщает «Областная газета».

Несколько кредиторов обанкротившегося хлебокомбината подали иски в региональный Арбитражный суд, первым был ТД «Развитие».

Со слов собственников предприятия-банкрота, возобновлять работу хлебокомбината не планируется. Все работники получили долги по зарплате и выходное пособие, и были уволены.

Напомним, «Сысертский хлебокомбинат» остановился в конце августа 2021 года из-за нехватки оборотных средств и резкого подорожания сырья. Проблемы на предприятии начались в мае текущего года, менеджменту не удалось спасти хлебокомбинат от банкротства.

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