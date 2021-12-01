Среднеуральская птицефабрика остановила и законсервировала производство

Среднеуральская птицефабрика окончательно прекратила работу 1 декабря 2021 года. На данный момент остается неизвестным, что теперь будет располагаться в здании. Однако директор заявил, что готов снова запустить производство, если потребуется.

Консервация основных средств на птицефабрике завершена. Все закрыто, опломбировано и побелено. Директор уточнил, что само производство приостановлено с 1 ноября, пишет 66.RU. Он добавил, что если стране потребуется мясо с фабрики, то предприятие снова начнет работать. Сейчас в здании, по словам директора осталась только охрана и 15 специалистов, завершающих отчетность о деятельности птицефабрики. Напомним, с 2016 года «Среднеуральская птицефабрика» входит в состав агрохолдинга «Равис». Местные жители регулярно жаловались на неприятный запах от производства. 24 ноября 2021 года директор фабрики Максим Максимов был признан виновным загрязнении почвы куриным пометом. Ему назначен штраф в размере 150 рублей. Кроме того, надзорные ведомства выявляли нарушения лесного, водного и природоохранного законодательства.

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