В чёрный список Банка России попал магазин-ломбард «Перспектива» в Нижнем Тагиле

Нижнетагильский ломбард «Перспектива» оказался в чёрном списке компаний на сайте Банка России, у которых были обнаружены признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке.

В Нижнем Тагиле комиссионный магазин-ломбард «Перспектива», который расположен на улице Газетной, попал в чёрный список Банка России. По данным официального сайта регулятора, у «Перспективы» выявили признаки нелегального кредитора. Магазин-ломбард вошёл в список 17 июня 2021 года. Также в начале июня 2021 года в списке оказалась Нижнетагильская микрокредитная компания ООО «Мобиуспех». Кроме того, большая часть компаний работают в Екатеринбурге, а также в Красноуральске, Нижних Серьгах, Серове и в Невьянске, сообщает Банк России. Также на сайте Банка России размещён список финансовых пирамид, «чёрных» кредиторов и мошенников, притворяющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Напомним, в 2021 году для гидов, гидов-переводчиков и экскурсоводов создадут аттестацию, в результате которой их внесут в единый федеральный реестр. За сдачу экзамена гидам будут вручать нагрудный знак. За работу без разрешения экскурсоводов могут оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей (для физических лиц) и до 30 тысяч рублей (для юридических лиц). «Защита» онлайн-банка обошлась тагильчанке в 350 тысяч рублей

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter