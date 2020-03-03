В автобусе Нижний Тагил — Нижняя Салда мужчина избил беременную девушку
Сегодня, 15:35ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Полиция Верхней Салды устанавливает личность и местонахождение мужчины, который избил беременную девушку в автобусе, следовавшем из Нижнего Тагила в Нижнюю Салду, сообщает АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Между мужчиной и девушкой возник конфликт. Он зашел в автобус и увидел, что его место занято. Девушка объяснила, что ее место по билету также занято и она села на свободное. Она попросила мужчину пересесть на другое место. Он сел ближе к выходу, но когда девушка стала выходить, то нанес ей несколько ударов ногами по животу.
Девушка обратилась в медицинское учреждение, где установили, что серьезных травм у нее нет. Затем она обратилась в полицию с просьбой установить личность мужчины и привлечь его к ответственности.
Если вам известен данный мужчина, то полицейские просят сообщить об этом по телефонам: 8(906)802-02-00 или 8(3434)55-46-35.
Мужчина избил беременную девушку в автобусеВидео
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Видео: АН "Между строк"
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