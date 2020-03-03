Между мужчиной и девушкой возник конфликт. Он зашел в автобус и увидел, что его место занято. Девушка объяснила, что ее место по билету также занято и она села на свободное. Она попросила мужчину пересесть на другое место. Он сел ближе к выходу, но когда девушка стала выходить, то нанес ей несколько ударов ногами по животу.