16 миллиардов рублей впервые превысит бюджет Нижнего Тагила

16 миллиардов рублей впервые превысит бюджет Нижнего Тагила
16 миллиардов рублей впервые превысит бюджет Нижнего Тагила
Вчера, 21:41ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Отметку в 16 миллиардов рублей впервые превысит бюджет Нижнего Тагила. В гордуму внесена корректировка финансового документа, которая увеличивает доходы и расходы в 2021 году на 635 миллионов рублей.

Из документации следует, что на 600 миллионов возрастет дорожный фонд, таким образом, его объем достигнет 2,5 миллиарда рублей. 600 миллионов будет направлено в реконструкцию моста по улице Циолковского. В общей сложности весь комплекс работ, а также ремонт улиц Циолковского и Октябрьской революции, обойдется свыше миллиарда рублей. 16 миллионов рублей пойдет на повышение безопасности в детских оздоровительных лагерях, и еще 10 миллионов — на оборудование школьных спортивных площадок.

В результате доходы казны Нижнего Тагила после корректировки составят 16,3 миллиарда рублей. Расходы по итогам изменений насчитывают 16,8 миллиарда рублей. Дефицит — 646 миллионов. Корректировка бюджета должна быть рассмотрена на профильных думских комиссиях.

Напомним, в Нижнем Тагиле до 2024 года на развитие культуры и искусства потратят более 7 миллиардов рублей в рамках реализации муниципальных программ.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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