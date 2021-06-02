Свыше 7 млрд потратят на развитие культуры и искусства в Нижнем Тагиле до 2024 года

На развитие культуры и искусства в Нижнем Тагиле до 2024 года потратят более 7 миллиардов рублей в рамках реализации муниципальных программ.

Согласно внесенным изменениям в муниципальную программу «Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года» на развитие культуры в городе потратят еще около 4,2 миллиарда рублей. Всего за 10 лет, на которые рассчитана программа, из бюджетов всех уровней будет потрачено на эти цели чуть меньше 10 млрд рублей. В документе — постановлении администрации, которое 1 июня подписал глава города Владислав Пинаев, говорится, что самые внушительные денежные вливания в эту сферу произойдут в 2021 и 2024 году. Так в течение этого года на развитие культуры в Нижнем Тагиле будет потрачено около 1 миллиарда рублей. В 2022 и 2023 годах — по 850 миллионов рублей. В 2024 году на реализацию муниципальной программы будет направлено более 1,5 миллиарда рублей. На эти средства будет организована деятельность муниципальных музеев и театров, библиотек, учреждений культуры, оказана поддержка народным художественным промыслам и так далее. Еще порядка 3 миллиардов будет потрачено в ближайшие четыре года на реализацию подпрограммы «Развитие культуры и искусства». И еще чуть больше 1 миллиарда рублей — на подпрограмму «Развитие образования в сфере культуры и искусства». Напомним, жители Нижнего Тагила, работающие в сфере культуры и искусства, получили высокие оценки и награды на уровне федерации и региона. Федеральных и региональных наград удостоились работники культуры Нижнего Тагила

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter