Свыше 7 млрд потратят на развитие культуры и искусства в Нижнем Тагиле до 2024 года

Свыше 7 млрд потратят на развитие культуры и искусства в Нижнем Тагиле до 2024 года
Свыше 7 млрд потратят на развитие культуры и искусства в Нижнем Тагиле до 2024 года
Сегодня, 11:09ОбществоФото: Александр Елохин
На развитие культуры и искусства в Нижнем Тагиле до 2024 года потратят более 7 миллиардов рублей в рамках реализации муниципальных программ.

Согласно внесенным изменениям в муниципальную программу «Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2024 года» на развитие культуры в городе потратят еще около 4,2 миллиарда рублей.

Всего за 10 лет, на которые рассчитана программа, из бюджетов всех уровней будет потрачено на эти цели чуть меньше 10 млрд рублей.

В документе — постановлении администрации, которое 1 июня подписал глава города Владислав Пинаев, говорится, что самые внушительные денежные вливания в эту сферу произойдут в 2021 и 2024 году.

Так в течение этого года на развитие культуры в Нижнем Тагиле будет потрачено около 1 миллиарда рублей. В 2022 и 2023 годах — по 850 миллионов рублей. В 2024 году на реализацию муниципальной программы будет направлено более 1,5 миллиарда рублей.

На эти средства будет организована деятельность муниципальных музеев и театров, библиотек, учреждений культуры, оказана поддержка народным художественным промыслам и так далее.

Еще порядка 3 миллиардов будет потрачено в ближайшие четыре года на реализацию подпрограммы «Развитие культуры и искусства». И еще чуть больше 1 миллиарда рублей — на подпрограмму «Развитие образования в сфере культуры и искусства».

Напомним, жители Нижнего Тагила, работающие в сфере культуры и искусства, получили высокие оценки и награды на уровне федерации и региона.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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