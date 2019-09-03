Мэрия Нижнего Тагила сохранила детсад обанкроченного котельно-радиаторного завода

3 августа стало известно о результатах электронных торгов. Здание детского сада перешло под юрисдикцию муниципалитета. Когда здание действующего детсада, который посещают юные жители Вагонки, было выставлено на продажу, глава города Владислав Пинаев сообщил, что мэрия приложит все усилия для того, чтобы сохранить образовательное учреждение. Позже мэрия получила от депутатов гордумы полное согласие на покупку здания.