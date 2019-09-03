Мэрия Нижнего Тагила сохранила детсад обанкроченного котельно-радиаторного завода
Мэрия Нижнего Тагила выиграла торги по покупке детсада № 171 на улице Энтузиастов, 76 Б, принадлежавшего обанкротившемуся НТКРЗ, сообщается на сайте администрации города.
3 августа стало известно о результатах электронных торгов. Здание детского сада перешло под юрисдикцию муниципалитета. Когда здание действующего детсада, который посещают юные жители Вагонки, было выставлено на продажу, глава города Владислав Пинаев сообщил, что мэрия приложит все усилия для того, чтобы сохранить образовательное учреждение. Позже мэрия получила от депутатов гордумы полное согласие на покупку здания.
Детский сад № 171 входит в объединение дошкольных образовательных учреждений «Детство» и будет продолжать работать как раньше. Он включен во все муниципальные программы по развитию дошкольного образования,заявил вице-мэр Вячеслав Горячкин.
Власти Свердловской области обещали компенсировать муниципалитету порядка восьми миллионов рублей, потраченных на покупку ДОУ.