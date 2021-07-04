Полиция отказалась возбуждать дело из-за сговора фармкомпаний уральского депутата

Напомним, УФАС установило, что фирмы, подконтрольные депутату Серебренникову, вступили в сговор, чтобы поддержать цену на торгах по поставке лекарств в Свердловский онкоцентр для проведения химиотерапии за 85 рублей. Апелляционная коллегия ФАС признала решение законным. Фирмы получили штраф в общей сложности на сумму 65 миллионов рублей. На данный момент они пытаются их оспорить в арбитражном суде также как и решение о сговоре.