Деньги с отменённого Дня города в Екатеринбурге потратят на помощь садоводам

Деньги с отменённого Дня города в Екатеринбурге потратят на помощь садоводам
Деньги с отменённого Дня города в Екатеринбурге потратят на помощь садоводам
Сегодня, 13:55ЭкономикаФото: 1МI
Средства, которые остались от отменённого Дня города в Екатеринбурге, власти направят на помощь владельцам садов и огородов.

На сегодняшний день свердловчане просят проложить и отремонтировать дороги к садовым товариществам, а также наладить энергетику, пишет Ура.ру со ссылкой на мэра Алексея Орлова.

По словам Орлова, в связи с просьбами жителей администрация Екатеринбурга будет принимать решения о той или иной помощи людям, живущих в садовых товариществах.

Напомним, День города в Екатеринбурге второй год подряд будет проходить в онлайн-формате. Мэр города объяснил это решение серьёзной эпидобстановкой в Свердловской области. Также в начале августа 2021 стало известно, что власти не стали приглашать поп-знаменитостей и откажутся от запуска вечернего салюта.

Сюжеты:
Екатеринбург
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