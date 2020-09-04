Власти Свердловской области заявили о перевыполнении плана по нацпроектам

Власти Свердловской области заявили о перевыполнении плана по нацпроектам

Сегодня, 15:03ЭкономикаPhoto: 1Mediainvest.ru
По реализации федеральных проектов Свердловская область преждевременно выполнила годовой план по 58 показателям, пишет департамент информационной политики Свердловской области.

По результатам первого полугодия Свердловская область достигла годовых показателей в реализации федеральных проектов по 58 пунктам.

Показатели в сфере социальной поддержки граждан региона, а также поддержки бизнеса малого и среднего уровня выполнены и перевыполнены, отчитался министр экономики и территориального развития Свердловской области Денис Мамонтов.

Нацпроекты «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» реализуются с перевыполнением плана более чем в четыре раза. Поддержку получили 9 891 человек.

Федеральный проект «Образование» идёт с опережением в два раза. Оказана более 11 тысяч услуг по психологической помощи, консультировались родители и дети. Оказывалась помощь в усыновлении детей.

65 территорий реконструированы и благоустроены благодаря проекту «Жилье и городская среда», что уже составляет годовой план с небольшим опережением в 2%.

Всего в Свердловской области выполняются 12 нацпроектов, согласно указу президента Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Чтобы реализовать федеральные проекты в 2020 году власти Свердловской области оформили должным образом 57 программ на региональном уровне, согласно двум сотням пунктов.

Напомним, что в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" в Свердловской области отремонтировали 22 километра дорожного покрытия междугородних трасс.

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