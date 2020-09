Власти Свердловской области заявили о перевыполнении плана по нацпроектам

По реализации федеральных проектов Свердловская область преждевременно выполнила годовой план по 58 показателям, пишет департамент информационной политики Свердловской области.

По результатам первого полугодия Свердловская область достигла годовых показателей в реализации федеральных проектов по 58 пунктам. Показатели в сфере социальной поддержки граждан региона, а также поддержки бизнеса малого и среднего уровня выполнены и перевыполнены, отчитался министр экономики и территориального развития Свердловской области Денис Мамонтов. Нацпроекты «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» реализуются с перевыполнением плана более чем в четыре раза. Поддержку получили 9 891 человек. Федеральный проект «Образование» идёт с опережением в два раза. Оказана более 11 тысяч услуг по психологической помощи, консультировались родители и дети. Оказывалась помощь в усыновлении детей. 65 территорий реконструированы и благоустроены благодаря проекту «Жилье и городская среда», что уже составляет годовой план с небольшим опережением в 2%. Всего в Свердловской области выполняются 12 нацпроектов, согласно указу президента Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Чтобы реализовать федеральные проекты в 2020 году власти Свердловской области оформили должным образом 57 программ на региональном уровне, согласно двум сотням пунктов. Напомним, что в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" в Свердловской области отремонтировали 22 километра дорожного покрытия междугородних трасс. В рамках БКАД отремонтироваго более 22 километров дорог Свердловской области

