Власти Свердловской области заявили о перевыполнении плана по нацпроектам

Нацпроекты «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» реализуются с перевыполнением плана более чем в четыре раза. Поддержку получили 9 891 человек.