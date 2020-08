Дороги Нижнего Тагила прошли проверку федеральных ревизоров

В Нижнем Тагиле прошла проверка дорог, которые отремонтированы и еще ремонтируются в рамках нацпроекта БКАД, членами совета Федерального дорожного агентства министерства транспорта России, пишет «Тагильский рабочий».

В проверке со стороны администрации Нижнего Тагила участвовал замглавы по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов. Photo: сайт «Тагильский рабочий» в интернет Проверяющая комиссия осмотрела около 10 объектов в рамках проверки. В центре города проверяли улицы Горошникова, Строителей, Уральскую, Красногвардейскую. На ГГМ были осмотрены Уральский проспект, Дружинина, Челюскинцев и Береговая-Ударная. Впечатление сложилось приятное. Многие объекты программы «Безопасный и качественные дороги» уже завершены, от сроков отставания нет. Хочу отметить, что в Нижнем Тагиле вместе с дорожным покрытием занимаются еще и другой инфраструктурой города — освещением, что довольно практично, такое редко увидишь, сказал зампред общественного совета при Федеральном дорожном агентстве Глеб Киндер. Заместитель председателя Глеб Киндер подчеркнул, что проверка может быть не последней. Существует вероятность зимней проверки, чтобы оценить содержание дорожного полотна в суровых условиях уральских зим. Также возможен визит в следующем году летом. В этом году были выделены дополнительные средства на ремонт автомобильных дорог Екатеринбурга и Нижнего Тагила в размере 2 миллиардов рублей. На дороги Нижнего Тагила и Екатеринбурга выделили еще два миллиарда рублей В рамках программы "Безопасные и качественные дороги" в этом году отремонтировано 22 километра трасс Свердловской области. В рамках БКАД отремонтироваго более 22 километров дорог Свердловской области

