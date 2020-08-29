Дороги Нижнего Тагила прошли проверку федеральных ревизоров

Впечатление сложилось приятное. Многие объекты программы «Безопасный и качественные дороги» уже завершены, от сроков отставания нет. Хочу отметить, что в Нижнем Тагиле вместе с дорожным покрытием занимаются еще и другой инфраструктурой города — освещением, что довольно практично, такое редко увидишь, сказал зампред общественного совета при Федеральном дорожном агентстве Глеб Киндер.