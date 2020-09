В 2020 году в Свердловской области вывезли леса на 107 миллионов долларов

Один миллион кубометров лесоматериалов на 107 миллионов долларов экспортировано из Свердловской области в 2020 году, сообщает Уральское таможенное управление.

За аналогичный период прошлого года экспортировано 779 тысяч кубометров леса и лесоматериалов на общую сумму 88 миллионов долларов. Поставки товара осуществлялись в 30 стран. Основные породы экспортируемой древесины: сосна, лиственница, берёза, ель, пихта и осина. 13,4% поставок в текущем году пришлась на необработанный лес, 86,6% - доля пиломатериалов. По словам первого заместителя начальника Уральской электронной таможни Владимира Зябко, уральской электронной таможней в отношении лесоматериалов оформлено 12,6 тысяч деклараций на товары. Напомним, что три гражданина Азербайджана вырубили лес на 5,5 миллионов рублей под Нижним Тагилом. Два преступника приговорены к двум года условно каждого, третий получил срок 14 лет лишения свободы.

