В 2020 году в Свердловской области вывезли леса на 107 миллионов долларов

В 2020 году в Свердловской области вывезли леса на 107 миллионов долларов

Сегодня, 12:31ЭкономикаPhoto: pixabay.com
Один миллион кубометров лесоматериалов на 107 миллионов долларов экспортировано из Свердловской области в 2020 году, сообщает Уральское таможенное управление.

За аналогичный период прошлого года экспортировано 779 тысяч кубометров леса и лесоматериалов на общую сумму 88 миллионов долларов.

Поставки товара осуществлялись в 30 стран.

Основные породы экспортируемой древесины: сосна, лиственница, берёза, ель, пихта и осина.

13,4% поставок в текущем году пришлась на необработанный лес, 86,6% - доля пиломатериалов.

По словам первого заместителя начальника Уральской электронной таможни Владимира Зябко, уральской электронной таможней в отношении лесоматериалов оформлено 12,6 тысяч деклараций на товары.

Напомним, что три гражданина Азербайджана вырубили лес на 5,5 миллионов рублей под Нижним Тагилом. Два преступника приговорены к двум года условно каждого, третий получил срок 14 лет лишения свободы.

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