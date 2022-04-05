Для борьбы с последствиями санкций в Нижнем Тагиле появился антикризисный штаб

Для борьбы с последствиями санкций в Нижнем Тагиле появился антикризисный штаб
Для борьбы с последствиями санкций в Нижнем Тагиле появился антикризисный штаб
Сегодня, 21:00ЭкономикаФото: pixabay
Муниципальный оперативный штаб по мониторингу местной экономики во время санкций появился в Нижнем Тагиле. Помимо этого, новый социально-экономический орган администрации будет обеспечивать финансовую и социальную стабильность в городе.

Оперативный штаб по мониторингу базовых отраслей экономики в условиях санкций, обеспечению экономической и социальной стабильности в Нижнем Тагиле появился в муниципалитете во вторник, 5 апреля. Согласно информации с официального сайта мэрии, финансовый оперштаб имеет сразу несколько функций:

  • обеспечивает мониторинг деятельности системообразующий предприятий Нижнего Тагила, а также прочих организаций, которые имеют вес в муниципальном социально-экономическом секторе;
  • разрабатывает и реализует предложения по мерам поддержки указанных выше предприятий и компаний;
  • разрабатывает и реализует иные меры с целью сокращения влияния негативных последствий санкций на экономику Нижнего Тагила.

В состав оперативного штаба города входят сразу несколько ключевых фигур тагильской администрации. В частности, главой и заместителем нового социально-экономического органа утверждены соответственно мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и его первый зам Вячеслав Горячкин. Секретарем оперштаба назначена начальник экономического управления мэрии.

Помимо этого, в состав комиссии входит еще 5 человек — начальник управления промышленной политики и развития предпринимательства горадминистрации Людмила Абдулкадырова, заместитель главы администрации города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов, замглавы горадминистрации по горхозяйству и строительству Егор Копысов, замглавы по соцполитике Валерий Суров и директор Нижнетагильского муниципального фонда поддержки предпринимательства.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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