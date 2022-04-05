Для борьбы с последствиями санкций в Нижнем Тагиле появился антикризисный штаб

Оперативный штаб по мониторингу базовых отраслей экономики в условиях санкций, обеспечению экономической и социальной стабильности в Нижнем Тагиле появился в муниципалитете во вторник, 5 апреля. Согласно информации с официального сайта мэрии, финансовый оперштаб имеет сразу несколько функций:
В состав оперативного штаба города входят сразу несколько ключевых фигур тагильской администрации. В частности, главой и заместителем нового социально-экономического органа утверждены соответственно мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и его первый зам Вячеслав Горячкин. Секретарем оперштаба назначена начальник экономического управления мэрии.
Помимо этого, в состав комиссии входит еще 5 человек — начальник управления промышленной политики и развития предпринимательства горадминистрации Людмила Абдулкадырова, заместитель главы администрации города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов, замглавы горадминистрации по горхозяйству и строительству Егор Копысов, замглавы по соцполитике Валерий Суров и директор Нижнетагильского муниципального фонда поддержки предпринимательства.