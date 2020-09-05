Нижний Тагил получит 80 миллионов рублей на горячее питание для школьников

Нижний Тагил получит 80 миллионов рублей на горячее питание для школьников

Сегодня, 10:38ЭкономикаPhoto: 1mediainvest.ru
Нижнему Тагилу выделят 80,1 миллиона рублей на организацию бесплатного горячего питания для начальной школы. Постановление о выделении средств подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В общей сложности муниципалитеты получат более одного миллиарда рублей.

Согласно документу, который опубликованному на портале правовой информации, в 2020 году средняя стоимость питания составит для одного школьника 63,22 рубля. В 2021 году данная сумма увеличится до 65,12 рублей, а в 2022 году — до 67,07 рублей.

Напомним, в марте 2020 года президент Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию поручил проработать вопрос об обеспечении школьников горячим питанием. Для реализации данной инициативы планировалось направить 4,36 триллионов рублей из бюджетов разных уровней. Вице-премьер Татьяна Голикова оценила ежегодные расходы в 53 миллиарда рублей.

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