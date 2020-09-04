«Не паникуйте»: мэр Екатеринбурга рассказал о переводе школ на дистант

«Не паникуйте»: мэр Екатеринбурга рассказал о переводе школ на дистант

Сегодня, 15:34ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что все школы не будут закрываться на карантин, учеников не переведут на дистанционное обучение, пишет 66.ru.

Если увидим негативные тенденции в эпидемиологической обстановке в учебных заведениях то, разумеется, отреагируем, а пока не надо сеять панику среди родителей. Приняты колоссальные меры по обеспечению безопасности в учебных заведениях, теперь надо дождаться массового применения вакцины от коронавируса,говорит Александр Высокинский.

Мэр подтвердил информацию о четырех школах, где был выявлен коронавирус как у учеников, так и среди педагогов. Но подчеркнул, что закрывать все школы города из-за четырех заболевших не будут.

Напомним, что вчера два класса школ Екатеринбурга № 120 и № 16 перевели на дистант, а 2 сентября на карантин закрыли школы № 148 и № 179.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
школакарантинАлександр ВысокинскийЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Износ котельной 100%. Жители Новоасбеста со страхом ждут наступления холодов
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы