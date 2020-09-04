«Не паникуйте»: мэр Екатеринбурга рассказал о переводе школ на дистант

Если увидим негативные тенденции в эпидемиологической обстановке в учебных заведениях то, разумеется, отреагируем, а пока не надо сеять панику среди родителей. Приняты колоссальные меры по обеспечению безопасности в учебных заведениях, теперь надо дождаться массового применения вакцины от коронавируса,говорит Александр Высокинский.