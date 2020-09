«Не паникуйте»: мэр Екатеринбурга рассказал о переводе школ на дистант

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что все школы не будут закрываться на карантин, учеников не переведут на дистанционное обучение, пишет 66.ru.

Если увидим негативные тенденции в эпидемиологической обстановке в учебных заведениях то, разумеется, отреагируем, а пока не надо сеять панику среди родителей. Приняты колоссальные меры по обеспечению безопасности в учебных заведениях, теперь надо дождаться массового применения вакцины от коронавируса,говорит Александр Высокинский. Мэр подтвердил информацию о четырех школах, где был выявлен коронавирус как у учеников, так и среди педагогов. Но подчеркнул, что закрывать все школы города из-за четырех заболевших не будут. Напомним, что вчера два класса школ Екатеринбурга № 120 и № 16 перевели на дистант, а 2 сентября на карантин закрыли школы № 148 и № 179. Еще два класса в уральских школах отправлены на дистант из-за коронавируса

