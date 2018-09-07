Новый рентген за 5 млн рублей появится в городской поликлинике №3 в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:29Экономика
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Новый рентген за 5 миллионов рублей появится в городской поликлинике №3, расположенной по адресу Липовый тракт, 30а в Ленинском районе Нижнего Тагила. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Сюжеты: Нижний Тагил
Рентгенологический комплекс должен быть рассчитан на два рабочих места. С помощью данного аппарата будет возможна рентгенография всех органов и систем пациента. При этом обследуемые смогут находиться как в горизонтальном положении, так и сидя и в положении лёжа.
Аппарат должен быть новым, ранее не используемым, не позднее 2018 года выпуска, сказано в техническом задании. Гарантия на оборудование составляет не менее года.
Общая сумма контракта составляет 4 981 978,66 рублей. Финансирование будет осуществляться за счёт субсидии из бюджета Свердловской области.
Аукцион будет проведён 1 октября. Заявки от потенциальных подрядчиков будут приниматься до 24 сентября 2018 года.
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