Новый рентген за 5 млн рублей появится в городской поликлинике №3 в Нижнем Тагиле

Рентгенологический комплекс должен быть рассчитан на два рабочих места. С помощью данного аппарата будет возможна рентгенография всех органов и систем пациента. При этом обследуемые смогут находиться как в горизонтальном положении, так и сидя и в положении лёжа.

Аппарат должен быть новым, ранее не используемым, не позднее 2018 года выпуска, сказано в техническом задании. Гарантия на оборудование составляет не менее года.

Общая сумма контракта составляет 4 981 978,66 рублей. Финансирование будет осуществляться за счёт субсидии из бюджета Свердловской области.