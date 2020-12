Эксперты: свердловчане сократили траты на три тысячи рублей

Жители Свердловской области за девять месяцев 2020 года сократили расходы до 29,2 тысяч рублей.

Сокращение было зафиксировано специалистами FinExpertiza. Так, если в прошлом году в тот же период свердловчане тратили примерно 32,4 тысячи рублей, то в этом году — 29,2 тысячи рублей. Экономия объясняется тем, что в регионе упали доходы. Хотя в среднем падение незначительное. Так, если в 2019 году средний доход составлял примерно 37 тысяч рублей, то в этом — около 35,6 тысячи рублей. Президент FinExpertiza Елена Трубникова объяснила, что в среднем за девять месяцев доходы россиян сократились на 0,7%, а учитывая инфляцию и обязательные платежи — на 3,6%. Однако оно было бы больше, по словам эксперта, если бы не увеличились социальные выплаты, доля которых за третий квартал составила почти 23%. Также эксперты посчитали, что фонд оплаты труда в реальном выражении уменьшился на 1,4%, а общие доходы от предпринимательской деятельности снизились на 16,5%. При этом совокупный размер соцвыплат даже с учетом инфляции возрос на 12,1%. Елена Трубникова добавила, что серьезно пострадало трудящееся население, а сам труд в России стали оплачивать хуже.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter