Эксперты: свердловчане сократили траты на три тысячи рублей

Президент FinExpertiza Елена Трубникова объяснила, что в среднем за девять месяцев доходы россиян сократились на 0,7%, а учитывая инфляцию и обязательные платежи — на 3,6%. Однако оно было бы больше, по словам эксперта, если бы не увеличились социальные выплаты, доля которых за третий квартал составила почти 23%.