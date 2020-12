Свердловский минфин снова планирует занять 10 миллиардов рублей

Министерство финансов Свердловской области готовится разместить облигационный займ на Московской бирже. Операция запланирована на 17 декабря.

В 2020 году минфин уже три раза размещал займы на общую сумму 30 миллиардов рублей. В четверг, 17 декабря, инвесторам вновь предложат купить облигации. На биржу выставят 10 миллионов облигаций, каждая из которых будет стоит одну тысячу рублей, пишет РБК. Срок обращения ценных бумаг составляет три года. Проект документа размещен на сайте Минфина. Напомним, в общей сложности в Свердловской области в 2020 году планируется разместить займы на 40 миллиардов рублей. Если в середине ноября в 2020 году на облигации приходилась половина общего объема займов, то теперь она увеличится до 57 миллиардов рублей. На данный момент в обращении находится шесть выпусков областных облигаций.

