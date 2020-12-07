Свердловский минфин снова планирует занять 10 миллиардов рублей

Напомним, в общей сложности в Свердловской области в 2020 году планируется разместить займы на 40 миллиардов рублей. Если в середине ноября в 2020 году на облигации приходилась половина общего объема займов, то теперь она увеличится до 57 миллиардов рублей. На данный момент в обращении находится шесть выпусков областных облигаций.